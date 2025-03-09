■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(7719) 東京衡機　　　 東証スタンダード
(9816) ストライダズ　 東証スタンダード
(3770) ザッパラス　　 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6988) 日東電　　　　 東証プライム
(7267) ホンダ　　　　 東証プライム
(8601) 大和　　　　　 東証プライム
(8604) 野村　　　　　 東証プライム
(8591) オリックス　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS