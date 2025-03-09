[3.8 ブンデスリーガ第25節](Europa-Park Stadion)

※26:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 9 ルーカス・ヘーラー

MF 18 エレン・ディンクチ

MF 42 堂安律

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

DF 33 J. Makengo

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 J. Manzambi

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

監督

シュスターユリアン

[ライプツィヒ]

先発

GK 1 ペーテル・グラーチ

DF 3 L. Geertruida

DF 4 ビリ・オルバン

DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ

DF 22 ダビド・ラウム

MF 10 シャビ・シモンズ

MF 17 リドル・バク

MF 18 アーサー・フェルメーレン

MF 44 ケビン・カンプル

FW 11 ロイス・オペンダ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 25 レオポルト・ツィンガール

GK 26 マールテン ヴァンデヴォールト

DF 21 コスタ・ネデリコビッチ

DF 23 カステッロ・ルケバ

MF 8 アマドゥ・ハイダラ

MF 13 ニコラス・ザイボルト

FW 9 ユスフ・ポウルセン

FW 27 T. Gomis

監督

マルコ・ローゼ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります