フライブルクvsライプツィヒ スタメン発表
[3.8 ブンデスリーガ第25節](Europa-Park Stadion)
※26:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 33 J. Makengo
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 J. Manzambi
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
[ライプツィヒ]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 3 L. Geertruida
DF 4 ビリ・オルバン
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 22 ダビド・ラウム
MF 10 シャビ・シモンズ
MF 17 リドル・バク
MF 18 アーサー・フェルメーレン
MF 44 ケビン・カンプル
FW 11 ロイス・オペンダ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 25 レオポルト・ツィンガール
GK 26 マールテン ヴァンデヴォールト
DF 21 コスタ・ネデリコビッチ
DF 23 カステッロ・ルケバ
MF 8 アマドゥ・ハイダラ
MF 13 ニコラス・ザイボルト
FW 9 ユスフ・ポウルセン
FW 27 T. Gomis
監督
マルコ・ローゼ
※26:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 33 J. Makengo
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 J. Manzambi
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
[ライプツィヒ]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 3 L. Geertruida
DF 4 ビリ・オルバン
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 22 ダビド・ラウム
MF 10 シャビ・シモンズ
MF 17 リドル・バク
MF 18 アーサー・フェルメーレン
MF 44 ケビン・カンプル
FW 11 ロイス・オペンダ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 25 レオポルト・ツィンガール
GK 26 マールテン ヴァンデヴォールト
DF 21 コスタ・ネデリコビッチ
DF 23 カステッロ・ルケバ
MF 8 アマドゥ・ハイダラ
MF 13 ニコラス・ザイボルト
FW 9 ユスフ・ポウルセン
FW 27 T. Gomis
監督
マルコ・ローゼ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります