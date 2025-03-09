＜個人投資家の予想＞ 03月09日 01時 ＜個人投資家の予想＞ 03月09日 01時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4588) オンコリス 東証グロース

(7719) 東京衡機 東証スタンダード

(9816) ストライダズ 東証スタンダード

(3770) ザッパラス 東証スタンダード

(3070) ジェリビンズ 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6988) 日東電 東証プライム

(7267) ホンダ 東証プライム

(8601) 大和 東証プライム

(8604) 野村 東証プライム

(8591) オリックス 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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