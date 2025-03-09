ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¡¡5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡õ4Àï¤Ö¤êHR¤Ë´üÂÔ¡Ä¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ W¥½¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥¢¥ê¥¾¥Ê¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¢4»î¹ç¤Ö¤êËÜÎÝÂÇ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£½é²ó¤Îº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¼«¤é»Ö´ê¤·¤¿6²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Çº¸Á°ÂÇ¡£4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Çº£µ¨½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÂÇÎ¨.417¤Ë¾å¤²¤¿¡£Âè2¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤é¤ì¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÆü¤ò¤¤¤¤´¶¿¨¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦1ÂÇÀÊÎ©¤Á¤¿¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¡£Àµ¤·¤¤·èÃÇ¤À¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´À°¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ï3·î18¡¢19Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«Ëë2Ï¢Àï¤ò½ª¤¨¤ÆÊÆ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´À°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï»Ä¤ê4Æü¡£ÂçÃ«¤Ï10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û
1¡Ê»Ø¡ËÂçÃ«æÆÊ¿
2¡ÊÍ·¡Ë¥Ù¥Ã¥Ä
3¡Ê°ì¡Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó
4¡ÊÊá¡Ë¥¹¥ß¥¹
5¡Ê»°¡Ë¥Þ¥ó¥·¡¼
6¡ÊÆó¡Ë¥í¥Ï¥¹
7¡Êº¸¡Ë¥Æ¥¤¥é¡¼
8¡ÊÃæ¡Ë¥¨¥É¥Þ¥ó
9¡Ê±¦¡Ë¥í¥µ¥ê¥ª
Åê¼ê¡¡¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë