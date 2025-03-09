¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×¤è¤ê¡ÖHSGK 1/72 ¥Õ¥ë¥È¥ê¥à¡¦¥Ö¥ê¥ó¥¬ー ¥Õ¥©¥¯¥¹¥é¥¤¥Ò¥Ð¥¤¥Æ¡×Âè1´üÃêÁªÈÎÇä¤Î¿½¹þ¤¬ËÜÆüÄùÀÚ¡ª
¡¡¥Üー¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ó¥¥Ã¥È¡ÖHSGK 1/72 ¥Õ¥ë¥È¥ê¥à¡¦¥Ö¥ê¥ó¥¬ー ¥Õ¥©¥¯¥¹¥é¥¤¥Ò¥Ð¥¤¥Æ¡×¤ÎÂè1´üÃêÁªÈÎÇä¤Î¿½¹þ¤ò3·î9Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Ï3·î21Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï110,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ·¿¥ß¥éー¥¸¥åGTM¡Ö¥Õ¥ë¥È¥ê¥à¡¦¥Ö¥ê¥ó¥¬ー¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¬¥ìー¥¸¥¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡ÖHIGH-SPEC GARAGE KIT¡ÊÄÌ¾ÎHSGK¡Ë¡×¤è¤ê1/72¥¹¥±ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥º7¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¤¥é¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤HSGK¤ÇÀ¤³¦½éÎ©ÂÎ²½¡£ÊüÇ®ÍÑ¤È»×¤ï¤ì¤ëÇØÌÌ¤ÎÂç·¿íÕ¼Í¥Õ¥é¥¤¥äー¤äµÓÉô¤Î¥¢¥ó¥¯¥ë¥¯¥ìー¥ó¤Ê¤É¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·àÃæ¤Ç½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¤ä¡¢ÄÌ¾ïÀïÆ®¤Ç¤Î¥Çー¥¿¼ý½¸¤â·ó¤Í¤¿Á´¿È¤Î¥ì¥¤¥ó¥Üー¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥ß¥éー¥¸¥å»ÅÍÍ¤Î¥¬¥Ã¥È¡¦¥Ö¥í¥¦¤Î¤Û¤«¡¢·àÃæ¤Ç¥¢¥¤¥·¥ã¤¬·È¹Ô¤·¤¿ËÜÊÔ»ÅÍÍ¤Î¥¬¥Ã¥È¡¦¥Ö¥í¥¦¤âÆ±º¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÃêÁª¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Üー¥¯¥¹SR¡¢½©ÍÕ¸¶¥Û¥ÓーÅ·¹ñ2¡¢¥Û¥Óー¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¼ÒÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Û¥ÓーÅ·¹ñ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¤Ë¤Ï¥Üー¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷¡¢¥Üー¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¹¥¿¥Þー¡¢GL²ñ°÷¡¢VS²ñ°÷¡¢VIP²ñ°÷¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÍ½¤áÆþ²ñ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
(C)EDIT ,All rights reserved.
ÁÏºîÂ¤·Á(C)Â¤·ÁÂ¼/¥Üー¥¯¥¹
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£