【アズールレーン プリンツ・オイゲン この夜に酔いしれ】 2025年9月 発売予定 価格:27,800円 撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ポニーキャニオンより、2025年9月に発売される1/7スケールフィギュア「アズールレーン プリンツ・オイゲン この夜に酔いしれ」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」より、鉄血の重巡洋艦「プリンツ・オイゲン」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたプリンツ・オイゲンの着せ替えである「この夜に酔いしれ」のイラストをフィギュアで再現している。片手を口元に当てている独特のポーズなど、イラストの雰囲気そのままといった仕上がりだ。彼女のファンなら、ぜひとも手に入れておきたいアイテムである。

フィギュアの素材はPVCとABSで、ヘッドドレス先端までの全高は約240mmだ

背中側で大きく広がっている銀色の長い髪が印象的な、こちらのプリンツ・オイゲン。一部がポイントカラーで赤く染められているほか、ツインテールをまとめている付近にはメイド風のカチューシャが付けられている。また、その合間からは髪が数本飛び出しているなど、細部にわたってこだわって作られている。

今回はフィギュア化のため、若干アレンジが加えられている部分もある。たとえば元のイラストでは指を軽く噛んでいるようなポーズになっていたが、こちらは舌を小さく出して舐めているようなスタイルになっている。

なんとも妖艶な美しさだ

複雑な髪型も見事に再現されている

前髪の一部は赤いポイントカラーで染められている

衣装は赤と黒を基調にした、ゴージャスな見た目のドレスになっている。お腹の辺りは紐だけになっており、セクシーなスタイルになっているところもポイントだ。やや体を捻るようなポーズになっているため、ボディラインの美しさがよく出ている。

レザーの光沢と光沢感のある布など、同じ色でも素材感の違いがよく出ている

胸には元のイラストにも描かれていたほくろが付いている

よく見ると、手にはワイングラスを持っている

元のイラストはカウンターに腰掛けているような姿だったが、今回は自立しているポーズとなっており、こちらもフィギュア用にアレンジされた部分だ。それでいながら、違和感なく立っているように見えるところはなかなか素晴らしい。

腰に巻いたベルトもクールだ

スカートから白い太ももがチラリと見える

片足でバランスを取りながら立っているポーズになっている

こちらの「アズールレーン プリンツ・オイゲン この夜に酔いしれ」は、2月27日まであみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示されていたデコマスだ。予約は4月28日までとなっているので、まだの人は早めに購入を済ませておこう。

ちなみにあみあみ限定特典には、オリジナルのイラストが描かれたA2クリアポスターが付属しているので、そちらも合わせてチェックしておくといいだろう。

