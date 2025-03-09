【Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」YouTube公開（全4話）】
配信期間：3月9日まで

　ポケモンのアニメNetflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」（全4話）が、ポケモン公式YouTubeチャンネルにて配信されている。期間は本日3月9日まで。

　「ポケモンコンシェルジュ」は、Netflixがポケモンと共同で制作した、ポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーション。2023年12月から配信されている。今回、Pokemon Day（ポケモンデー）を記念し、全4話がポケモン公式YouTubeチャンネルにて無料公開されている。

□ポケモン公式YouTubeチャンネル：Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」のページ

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