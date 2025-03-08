クリスタル・パレスvsイプスウィッチ スタメン発表
[3.8 プレミアリーグ第28節](シェルハースト パーク)
※24:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 20 アダム・ウォートン
FW 9 エディ・エンケティア
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 25 ベン・チルウェル
DF 58 カレブ・クポルハ
MF 18 鎌田大地
MF 21 ロマン・エッセ
MF 42 K. Rodney
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 11 マテウス フランサ
監督
オリバー・グラスナー
[イプスウィッチ]
先発
GK 31 アレックス・パーマー
DF 3 リーフ・デイビス
DF 6 ルーク・ウールフェンデン
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 9 フリオ・エンシソ
MF 12 イェンス・カユステ
MF 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
MF 47 ジャック・クラーク
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 15 キャメロン・バージェス
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 5 サム・モーシー
MF 14 ジャック・テイラー
FW 20 オマリ・ハッチンソン
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 33 ネイサン・ブロードヘッド
監督
キーラン・マッケンナ
※24:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 20 アダム・ウォートン
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 25 ベン・チルウェル
DF 58 カレブ・クポルハ
MF 18 鎌田大地
MF 21 ロマン・エッセ
MF 42 K. Rodney
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 11 マテウス フランサ
監督
オリバー・グラスナー
[イプスウィッチ]
先発
GK 31 アレックス・パーマー
DF 3 リーフ・デイビス
DF 6 ルーク・ウールフェンデン
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 9 フリオ・エンシソ
MF 12 イェンス・カユステ
MF 29 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
MF 47 ジャック・クラーク
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 15 キャメロン・バージェス
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 5 サム・モーシー
MF 14 ジャック・テイラー
FW 20 オマリ・ハッチンソン
FW 27 ジョージ・ハースト
FW 33 ネイサン・ブロードヘッド
監督
キーラン・マッケンナ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります