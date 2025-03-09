ブライトンvsフルハム スタメン発表
[3.8 プレミアリーグ第28節](AMEXスタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 9 ジョアン・ペドロ
控え
GK 39 カール・ラッシュワース
DF 16 E. Cashin
DF 53 J. Slater
MF 7 ソリー・マーチ
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 27 マッツ・ビーファー
MF 57 J. Knight
FW 11 シモン・アディングラ
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 31 イサ・ディオプ
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 18 アンドレアス・ペレイラ
MF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
MF 33 アントニー・ロビンソン
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 シュテファン・ベンダ
DF 15 ホルヘ・クエンカ
MF 6 ハリソン・リード
MF 10 トム・ケアニー
MF 24 ジョシュ・キング
MF 30 ライアン・セセニョン
FW 9 ロドリゴ・ムニス
FW 22 ウィリアン
FW 47 M. Godo
監督
マルコ・シウバ
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
控え
GK 39 カール・ラッシュワース
DF 16 E. Cashin
DF 53 J. Slater
MF 7 ソリー・マーチ
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 27 マッツ・ビーファー
MF 57 J. Knight
FW 11 シモン・アディングラ
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 31 イサ・ディオプ
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 18 アンドレアス・ペレイラ
MF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
MF 33 アントニー・ロビンソン
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 シュテファン・ベンダ
DF 15 ホルヘ・クエンカ
MF 6 ハリソン・リード
MF 10 トム・ケアニー
MF 24 ジョシュ・キング
MF 30 ライアン・セセニョン
FW 9 ロドリゴ・ムニス
FW 22 ウィリアン
FW 47 M. Godo
監督
マルコ・シウバ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります