[3.8 プレミアリーグ第28節](AMEXスタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 4 アダム・ウェブスター

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 30 ペルビス・エストゥピニャン

DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド

MF 14 ジョルジニオ・ルター

MF 17 ヤンクバ・ミンテ

MF 20 カルロス・バレバ

MF 22 三笘薫

MF 26 ヤシン・アヤリ

FW 9 ジョアン・ペドロ

控え

GK 39 カール・ラッシュワース

DF 16 E. Cashin

DF 53 J. Slater

MF 7 ソリー・マーチ

MF 25 ディエゴ・ゴメス

MF 27 マッツ・ビーファー

MF 57 J. Knight

FW 11 シモン・アディングラ

FW 18 ダニー・ウェルベック

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

[フルハム]

先発

GK 1 ベルント・レノ

DF 3 カルビン・バッシー

DF 5 ヨアキム・アンデルセン

DF 31 イサ・ディオプ

MF 16 サンダー・ベルゲ

MF 17 アレックス・イウォビ

MF 18 アンドレアス・ペレイラ

MF 21 ティモシー・カスターニュ

MF 32 エミール・スミス・ロウ

MF 33 アントニー・ロビンソン

FW 7 ラウール・ヒメネス

控え

GK 23 シュテファン・ベンダ

DF 15 ホルヘ・クエンカ

MF 6 ハリソン・リード

MF 10 トム・ケアニー

MF 24 ジョシュ・キング

MF 30 ライアン・セセニョン

FW 9 ロドリゴ・ムニス

FW 22 ウィリアン

FW 47 M. Godo

監督

マルコ・シウバ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります