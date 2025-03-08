【弥生賞】葉牡丹賞をレコード勝ち 素質馬 ヴィンセンシオでいざクラシックへ！超新星トレーナー・森一誠調教師に直撃！
【動画】弥生賞 森一誠調教師に直撃｜https://youtu.be/BuBa3oYW-vI
第62回報知杯弥生賞ディープインパクト記念（GII）
2025年3月9日（日）2回中山4日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 レディネス（牡3 横山典弘）
2-2 ナグルファル（牡3 川田将雅）
3-3 ヴィンセンシオ（牡3 C.ルメール）
3-4 ベストシーン（牡3 田辺裕信）
4-5 ブラックジェダイト（牡3 佐々木大輔）
4-6 ジュタ（牡3 坂井瑠星）
5-7 アロヒアリイ（牡3 横山和生）
5-8 ファウストラーゼン（牡3 杉原誠人）
6-9 アスクシュタイン（牡3 横山武史）
6-10 ロードガレリア（牡3 戸崎圭太）
7-11 ミュージアムマイル（牡3 幸英明）
7-12 クラウディアイ（牡3 鮫島克駿）
8-13 ガンバルマン（牡3 原優介）
8-14 マイネルゼウス（牡3 津村明秀）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
【ウイニング競馬 毎週土曜日 テレ東系列15:00～／BSテレ東 14:30～放送中】
中山・阪神の二場開催の今日は、両メインが牝馬重賞！中山では、ヴィクトリアマイルにつながる「中山牝馬S（GIII）」。
阪神では今年から土曜開催となった桜花賞トライアル「フィリーズレビュー（GII）」が行われます！
そんな豪華ダブル重賞を"南関東の若きトップジョッキー"笹川翼騎手がゲストとして熱く盛り上げます！
＜出演者＞
【司会者】
キャプテン渡辺、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)
【ゲスト】
笹川翼（地方競馬騎手）
【解説者】
大久保洋吉（元調教師）、三嶋まりえ（東京スポーツ）
【実況者】
矢野吉彦、
板垣龍佑、立川周、髙橋大悟、神野裕（テレビ東京アナウンサー）