【弥生賞】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『ディープインパクト系、前走ホープフルS負け組、100%！朝日杯FS2着以内』
【動画】弥生賞 冨田有紀アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/OixUvypFiHI
テレビ東京・冨田有紀アナから「第62回報知杯弥生賞ディープインパクト記念（GII）」のチョイ足しキーワードをお届け！
第62回報知杯弥生賞ディープインパクト記念（GII）
2025年3月9日（日）2回中山4日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 レディネス（牡3 横山典弘）
2-2 ナグルファル（牡3 川田将雅）
3-3 ヴィンセンシオ（牡3 C.ルメール）
3-4 ベストシーン（牡3 田辺裕信）
4-5 ブラックジェダイト（牡3 佐々木大輔）
4-6 ジュタ（牡3 坂井瑠星）
5-7 アロヒアリイ（牡3 横山和生）
5-8 ファウストラーゼン（牡3 杉原誠人）
6-9 アスクシュタイン（牡3 横山武史）
6-10 ロードガレリア（牡3 戸崎圭太）
7-11 ミュージアムマイル（牡3 幸英明）
7-12 クラウディアイ（牡3 鮫島克駿）
8-13 ガンバルマン（牡3 原優介）
8-14 マイネルゼウス（牡3 津村明秀）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。