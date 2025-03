ロックバンド「MY FIRST STORY」は8日、公式X(旧ツイッター)を通じ、9日に開催予定だったツアー「MY FIRST STORY FLEX TO THE MAX TOUR 2025」の兵庫公演(兵庫・神戸ワールド記念ホール)を中止すると発表した。ボーカルのHiroが8日の公演後に体調不調を訴えたため。

同Xを通じ「いつも MY FIRST STORYを応援頂き、誠にありがとうございます。3/9 (日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール公演に関しまして、 3/8 (土) 公演後のHiroの体調不良により、 やむなく公演中止とさせていただきます」と発表。

公演中止に伴うチケット払い戻しなどの詳細については後日発表するとした。

続けて「公演直前でのお知らせとなり、 楽しみに公演をお待ちいただいた皆様には多大なるご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。