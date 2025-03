Having issues with auto detection on your #ChargerLAB POWER-Z #KM003C? Why not try the latest V1.9.5 firmware, which fixes several such bugs? Update now!@chargerlab #POWERZ #tester #FastCharging https://t.co/xp0jnjdzqL— POWER-Z (@POWERZ_Tester) 2025年1月13日

USBテスター「Power-Z KM003C」は、デバイスへのUSB給電状況や対応規格などをディスプレイで確認できるほか、PCと接続することで測定結果をPCの画面に出力することができます。そんなPower-Z KM003Cはバグや自動検出の不具合を修正したファームウェアが定期的に更新されているので、実際にファームウェアアップデートの手順を実行してみました。V1.9.5 | The New Software Version of POWER-Z KM003C - POWER-Z

https://www.power-z.com/846.htmlPower-Z KM003Cの外観や使い方は、以下の記事を見るとよく分かります。PCアプリで測定結果を閲覧可能なUSB PD3.1対応USBテスター「Power-Z KM003C」レビュー、1万円台で買えるのに「デバイスの給電状況」「USP PDの通信内容」「急速充電の対応規格」など膨大な情報を確認可能&測定結果を保存して比較もできて超便利 - GIGAZINEまずPower-Z KM003Cのアップデート情報のページを開きます。「Version History」と書いてあるところまでスクロールしたら、アップデートに用いるソフトウェアやファームウェアをダウンロードできるGoogle Driveのリンクをクリック。「PC Software」を開きます。Power-Z KM003C用のソフトウェア一覧から最新のものを選択。記事作成時点では「V2.4.0」が最新だったため、選択して「ダウンロード」をクリックします。ダウンロードしたZIPファイルをWindows標準機能や「Explzh」などの対応アプリを使って展開します。パスワードが求められるので、「chargerlab」と入力したら「OK」をクリック。解凍したフォルダ内の「Setup.exe」を起動します。ソフトウェアをインストールするフォルダを選択したら「Install」をクリック。インストールが完了したら「Finish」をクリック。インストール先に選んだフォルダを開き、「Mtools.exe」を開いてソフトウェアを起動します。Mtoolsを開くと以下のような感じ。Mtoolsを開いた状態で、Power-Z KM003CをPCと接続します。まずはPower-Z KM003C本体の左側にある補助電源ポートにUSB-Cケーブルを接続。Mtoolsを開いたPCにUSB-Cケーブルを接続したら準備OK。PCとPower-Z KM003Cが接続されると、MtoolsにPower-Z KM003Cの計測データを表示することができます。Power-Z KM003Cを接続した状態で、Mtoolsの「Update Firmware」をクリックすると、利用可能なアップデート一覧が表示されました。記事作成時点では、2025年1月7日に更新された「V1.9.5」が最新でした。アップデート情報の右上にあるチップアイコンをクリックしたらアップデート開始。アップデートは数秒で完了しました。また、Mtoolsの「Update Firmware」に最新のファームウェアが表示されていない場合、Googleドライブからダウンロードすることもできます。「Tester Firmware」をクリック。「KM003C_V1.9.5.mencypt」を選択して「ダウンロード」をクリックします。Mtoolsの「Update Firmware」を開いて、「+」アイコンをクリック。Googleドライブからダウンロードしたファームウェアを選択して「開く」をクリックします。Mtoolsにファームウェアを追加できました。チップアイコンをクリックすることで、アップデートを実行できます。