µÒÀÊ¤ÇÃíÌÜÍá¤Ó¤¿·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥¹¡¼½÷¤¬¡Ö´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹½Õ¾ì½ê¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡¡¿·²£¹ËË¾ºÎ¶¤Ï±ÀÎµ·¿¡¡ÁêËÐÄÌ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀÈäÏª
¡¡·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÁêËÐ¹¥¤¡¢¥¹¡¼½÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»³º¬Àé²Â¤¬£¸ÆüÊüÁ÷¤Î£Î£È£Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¤Ë½Ð±é¡££¹Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Öº£¾ì½ê¤ÎÃíÌÜÎÏ»Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¿·²£¹Ë¤ÎË¾ºÎ¶´Ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë±ÀÎµ·¿¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜ¤ä½»µÈÂç¼Ò¤Ê¤É¤ÇÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖºÇ½é¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È´·¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£ÁêËÐÄÌ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¿·²£¹Ë¤È¤·¤ÆÎ×¤à¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¤À¤¬¡¢£±¾ì½ê£±£µÆüÀ©¤¬ÄêÃå¤·¤¿£±£¹£´£¹Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï¿·²£¹Ë£³£³¿Í¤Î¤¦¤ÁÍ¥¾¡¤Ï£µ¿Í¡ÊÂçË²¡¢Î´¤ÎÎ¤¡¢µ®Çµ²Ö¡¢µ©Àª¤ÎÎ¤¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤À¤±¡£ËÌ¤Î¸Ð¤äÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤È¤¤¤Ã¤¿Âç²£¹Ë¤â¶ìÀï¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÄ«ÀÄÎ¶¤¬£±£°¾¡£µÇÔ¡¢ÇòË²¤â£±£±¾¡£´ÇÔ¡£¸å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ¥¾¡¤ò½Å¤Í¤ë²£¹Ë¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡²£¹Ë¤Î¾ì¹ç¤ÏËèÆü¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»³º¬¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÂÀ¤¤¹Ë¤òÄù¤á¤Æ¡£Ë¾ºÎ¶´Ø¤Î¾ì¹ç¤Ï£·¡Á£¸¥¥í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÄù¤á¤Æ£±Ê¬È¾¤°¤é¤¤¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤ÈÎòÂå¤Î²£¹Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âË¾ºÎ¶¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À£²£µºÐ¤Ç¼ã¤¤¡£Âç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¾º¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿·²£¹Ë¤Î¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤ò´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½éÆü³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Î²òÀâ¤òÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£