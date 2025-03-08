ピン芸人の日本一を決める「R-1グランプリ2025」決勝戦が8日、都内で開催され、友田オレ（23）が優勝。過去最多となるエントリー5511人の頂点に立った。

友田は23歳の有望株。「霜降り明星」粗品が持っていた最年少優勝記録（26歳）を大幅に更新した。

早大お笑いサークル出身で在学中の2023年には「ABCお笑いグランプリ」決勝戦に進出した若手実力派。

今回も武器である歌とフリップ芸で会場を圧倒した。

ファーストステージでは演歌ネタで、ファイナリスト9人中最高の662点をマーク。ファイナルではフリップ芸に歌を掛け合わせた「ないない音頭」を披露。審査員7人中、5票を獲得して圧勝し「うそでしょ！信じられない」と感無量の表情。最後は「みんな！俺の船に乗ってけ〜！」とネタに引っかけて喜びを爆発させた。

今大会は陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、「マヂカルラブリー」野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウの7人が審査員を務めた。

過去の優勝者は次の通り。

第1回 だいたひかる

第2回 浅越ゴエ

第3回 ほっしゃん。

第4回 博多華丸

第5回 なだぎ武

第6回 なだぎ武

第7回 中山功太

第8回 あべこうじ

第9回 佐久間一行

第10回 COWCOW多田

第11回 三浦マイルド

第12回 やまもとまさみ

第13回 じゅんいちダビッドソン

第14回 ハリウッドザコシショウ

第15回 アキラ100％

第16回 濱田祐太郎

第17回 霜降り明星粗品

第18回 マヂカルラブリー野田クリスタル

第19回 ゆりやんレトリィバァ

第20回 お見送り芸人しんいち

第21回 田津原理音

第22回 街裏ぴんく

午後10時からは「R-1グランプリ2025大反省会23代目王者＆ファイナリスト＆歴代王者が集結！赤裸々ぶちまけスペシャル」がFANY Onlineで配信される。