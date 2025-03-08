¡ÚÃÏÊý¶¥ÇÏ¡ÛÌÚÇ·Á°°ª¤¬»ÃÄê1°Ì¡Ä¥ì¥Ç¥£¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º2025
¡¡½÷Àµ³¼ê¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¶¥Áö¡ÖLJS¥ì¥Ç¥£¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤¬3·î8Æü¡¢º´²ì¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥È1400£í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1Àï¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Ëµ³¾è¤·¤¿ÌÚÇ·Á°°ªµ³¼ê¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤¬Æ»Ãæ¸åÊý¤«¤é¡¢3¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¿Ê½Ð¤·Ä¾Àþ3Æ¬¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¾¡Íø¡£2Ãå¤Ï¥Õ¥§¥ê¥Þ¡¼¥ëµ³¾è¤Îº´¡¹ÌÚÀ¤Îïµ³¼ê¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢3Ãå¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥À¥ó¥¹µ³¾è¤Î¿ÀÈø¹áÀ¡µ³¼ê¡ÊÀîºê¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥È1400£í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè2Àï¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥³¡¼¥ó¤Ëµ³¾è¤·¤¿´ØËÜÎè²Öµ³¼ê¡Ê´ä¼ê¡Ë¤¬Æ»ÃæÃæÃÄ¤«¤é¶¥ÇÏ¤ò¿Ê¤á¡¢Ä¾Àþ¤ÇÆâ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¾¡Íø¡£2Ãå¤Ï¥Ï¥¯¥¢¥¤¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¤Ëµ³¾è¤·¤¿µÜ²¼Æ·µ³¼ê¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¢3Ãå¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¡¼¥Éµ³¾è¤ÎÃæÅçÎÉÈþµ³¼ê¡Ê±ºÏÂ¡Ë¤È¡¢¥°¥ì¥¤¥½¥Ë¥Ã¥¯µ³¾è¤ÎÌÚÇ·Á°°ªµ³¼ê¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤¬Æ±Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¥Ç¥£¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º¤ËÀè¶î¤±¤Ð¤ó¤¨¤¤¤Ç¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó³«ºÅ¡Äº´¡¹ÌÚÀ¤Îï¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤éÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×ºÇ½ªÀï¤Ï3·î12Æü¤Ë±àÅÄ¤Ç
¡¡º´²ì¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¡¢¾å°Ì3°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È½ç°Ì¤Ï²¼µ·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡ÌÚÇ·Á°°ª¡Ê°¦ÃÎ¡Ë45pt
2°Ì¡¡´ØËÜÎè²Ö¡Ê´ä¼ê¡Ë40pt
3°Ì¡¡µÜ²¼Æ·¡Ê°¦ÃÎ¡Ë24pt
¡¡LJS¥ì¥Ç¥£¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º2025¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï3·î12Æü¤Ë±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ãLJS ¥ì¥Ç¥£¥¹¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï¡©¡ä
⼥Àµ³⼿¤Ë¤è¤ë¶¥⾛¤ò³Æ¶¥⾺¾ì2¶¥⾛¤º¤Ä¼Â»Ü¤·¡¢º´²ì¥é¥¦¥ó¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇ¾å°Ì¤Îµ³¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ç·×4Àï¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¾å°Ì3Ì¾¤òºÇ½ªÀï¤Î±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ½¾´¡£