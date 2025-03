ヒグチアイが、2024年12月に東京国際フォーラムホールCにて開催したワンマンライブ<HIGUCHIAI ALL TIME BEST TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう">から「かぞえうた」「黒い影」のライブ映像を2曲同時公開した。ドラムに伊藤大地、ベースに御供信弘、ギターに実妹のひぐちけいというお馴染みのバンドメンバーとともに披露した、オールタイムベストワンマンライブならではの、インディーズ時代から歌い続けるライブ映像初公開の2曲。満員御礼のソールドアウト公演となったが、来場できなかった人も含めライブ当日の演奏や空気感を楽しんでほしい。

<HIGUCHIAI ALL TIME BEST TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう">



- BAND -2025年3月30日(日) 大阪 GORILLA HALL OSAKAopen 16:30 / start 17:00 全席指定 5,800円(税込)+1DInfo:SOUND CREATOR 06-6357-4400- SOLO -2025年3月20日(木祝) 沖縄 OutPutopen 16:30 / start 17:00 全席指定 4,000円(税込)+1DInfo:Livehouse Output 098-943-70312025年3月23日(日) 新潟 ジョイアミーアopen 16:30 / start 17:00 自由席 4,500円(税込)+1DInfo:FOB新潟 025-229-50002025年3月29日(土) 長野市芸術館 アクトスペースopen 17:30 / start 18:00 全席指定 5,000円(税込)Info:FOB新潟 025-229-50002025年4月11日(金) 東京 北沢タウンホール《SOLD OUT》open 18:30 / start 19:00 全席指定 5,000円(税込)Info:SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/*チケット一般発売中e+ https://eplus.jp/higuchiai/ぴあ https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/ローソン https://l-tike.com/higuchiai/- 追加公演 -国内<HIGUCHIAI ALL TIME BEST SOLO TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう" >2025年5月9日(金) 横浜市開港記念会館 講堂open 18:30 / start 19:00全席指定 / 前売 5,000円(税込)info:キョードー横浜 https://www.kyodoyokohama.com/*チケット:プレオーダー受付中(先着)https://eplus.jp/higuchiai/海外<HIGUCHIAI ALL TIME BEST BAND TOUR "元气空窗期 约定再相遇">in Shenzhen / Shanghai / Taipei2025年5月17日(土) 深セン MAO Livehouse 深圳海上世open 13:00 / start 14:002025年5月18日(日) 上海 ModernSkyLAB 摩登天空open 18:30 / start 19:30*チケット発売3月14日(金)12:00〜2025年6月22日(日) 台北 Legacy Taipeioepn17:00 / start18:00*チケット情報後日公開詳細はこちら:https://www.higuchiai.com/post/alltimebest_oversea