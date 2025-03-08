■＜TAIL ASIA TOUR 2025＞



5月16日(金) 東京・WWW5月25日(日) 大阪・ANIMA6月：北京、深圳、⼴州、杭州、上海、台北※海外公演に関しては各都市ごとに発表【チケット】一般チケット：\6,800(税込 / 別途ドリンク代)VIPチケット：\9,800(税込 / 別途ドリンク代) ※直筆サイン入りカード+終演後2ショット撮影会※スタンディング※4歳以上チケット必要※おひとり人様4枚まで※電子チケットのみ▼購入サイト：https://r-t.jp/tail2025※国内公演チケットのみの販売※海外公演チケットにつきましては各都市ごとに都度発表▼販売スケジュール最速SNS先行：3/8 20:00〜3/16 23:59プレイガイド先行：3/20 12:00〜3/30 23:59一般発売：4/12 12:00〜【企画制作】主催：トイズファクトリー企画・制作：トイズファクトリー（問）ハンズオン・エンタテインメント