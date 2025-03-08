TAIL (ex.向井太一)、名義変更後初のツアー＜TAIL ASIA TOUR 2025＞に海外公演も
向井太一からTAILへ名義変更後、初のツアー＜TAIL ASIA TOUR 2025＞が5月より開催されることが発表となった。
◆TAIL(テイル) 画像
同ツアーはタイトル通り、国内公演に加えてアジア圏(北京、深圳、⼴州、杭州、上海、台北)を含む海外公演も予定されている。その詳細は後日発表されるとのこと。＜TAIL ASIA TOUR 2025＞では、これまでの音楽キャリアの集大成を披露するものになるとのことだ。
■＜TAIL ASIA TOUR 2025＞
5月16日(金) 東京・WWW
5月25日(日) 大阪・ANIMA
6月：北京、深圳、⼴州、杭州、上海、台北
※海外公演に関しては各都市ごとに発表
【チケット】
一般チケット：\6,800(税込 / 別途ドリンク代)
VIPチケット：\9,800(税込 / 別途ドリンク代) ※直筆サイン入りカード+終演後2ショット撮影会
※スタンディング
※4歳以上チケット必要
※おひとり人様4枚まで
※電子チケットのみ
▼購入サイト：https://r-t.jp/tail2025
※国内公演チケットのみの販売
※海外公演チケットにつきましては各都市ごとに都度発表
▼販売スケジュール
最速SNS先行：3/8 20:00〜3/16 23:59
プレイガイド先行：3/20 12:00〜3/30 23:59
一般発売：4/12 12:00〜
【企画制作】
主催：トイズファクトリー
企画・制作：トイズファクトリー
（問）ハンズオン・エンタテインメント
■5th Digital Single「いつまでも」
2025年3月19日(水)配信開始
配信リンク：https://TAIL.lnk.to/itsumademo
※リリース日の午前0時から順次反映
▼FM802番組『Poppin’FLAG!!!』
放送：2025年3月14日(金)8:00〜20:00
DJ：板東さえか
https://funky802.com/poppin/
https://radiko.jp/share/?t=202503014180000&sid=802
関連リンク
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