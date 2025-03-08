【R-1】ファイナル進出3人出そろう 友田オレ、ハギノリザードマン、田津原理音
“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2025』が、8日にカンテレ・フジテレビ系で生放送（後6：30）。ファイナル進出者の3人が出そろった。友田オレ（662点）、ハギノリザードマン（655点）、田津原理音（654点）となった。
【一覧】『R-1グランプリ2025』決勝進出・出場者(ファイナリスト)
今大会は、過去最多5511人がエントリー。決勝進出者は、ヒロ・オクムラ、チャンス大城、田津原理音、ハギノリザードマン、ルシファー吉岡、吉住、さや香 新山、友田オレ、マツモトクラブとなった。
審査員は、陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、佐久間一行、ハリウッドザコシショウ）。MCは、霜降り明星（せいや・粗品）、広瀬アリスが務めた。
決勝戦のネタ尺は4分。ファイナリスト9人が争うファーストステージは、審査員7人による700点満点（100点×7人）の得点審査。ファーストステージの上位3人が進むファイナルステージは、審査員7人による決選投票で、優勝者が決定する。
■歴代優勝者
第1回 だいたひかる
第2回 浅越ゴエ
第3回 ほっしゃん。（星田英利）
第4回 博多華丸
第5回 なだぎ武
第6回 なだぎ武
第7回 中山功太
第8回 あべこうじ
第9回 佐久間一行
第10回 COWCOW 多田
第11回 三浦マイルド
第12回 やまもとまさみ
第13回 じゅんいちダビッドソン
第14回 ハリウッドザコシショウ
第15回 アキラ100％
第16回 濱田祐太郎
第17回 粗品
第18回 野田クリスタル
第19回 ゆりやんレトリィバァ
第20回 お見送り芸人しんいち
第21回 田津原理音
第22回 街裏ぴんく
【一覧】『R-1グランプリ2025』決勝進出・出場者(ファイナリスト)
今大会は、過去最多5511人がエントリー。決勝進出者は、ヒロ・オクムラ、チャンス大城、田津原理音、ハギノリザードマン、ルシファー吉岡、吉住、さや香 新山、友田オレ、マツモトクラブとなった。
決勝戦のネタ尺は4分。ファイナリスト9人が争うファーストステージは、審査員7人による700点満点（100点×7人）の得点審査。ファーストステージの上位3人が進むファイナルステージは、審査員7人による決選投票で、優勝者が決定する。
■歴代優勝者
第1回 だいたひかる
第2回 浅越ゴエ
第3回 ほっしゃん。（星田英利）
第4回 博多華丸
第5回 なだぎ武
第6回 なだぎ武
第7回 中山功太
第8回 あべこうじ
第9回 佐久間一行
第10回 COWCOW 多田
第11回 三浦マイルド
第12回 やまもとまさみ
第13回 じゅんいちダビッドソン
第14回 ハリウッドザコシショウ
第15回 アキラ100％
第16回 濱田祐太郎
第17回 粗品
第18回 野田クリスタル
第19回 ゆりやんレトリィバァ
第20回 お見送り芸人しんいち
第21回 田津原理音
第22回 街裏ぴんく