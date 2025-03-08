¾åÇòÀÐË¨²»¡¢½Å²¬Âçµ£¤ÎÊ³Æ®¤Ë´¶¼Õ¡¡¸ß¤¤¤Ë¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤µ¤ó¡É¸À¤¤¹ç¤¤¡Ö¾È¤ì¤ë¤Í¡×
¡¡WEST.¤Î½Å²¬Âçµ£¤ÈÇÐÍ¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿½Å²¬Âçµ£¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤é¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ù½Ð±é¿Ø
¡¡É×ÉØÌò¤ò¤È¤Ê¤Ã¤¿½Å²¬¤È¾åÇòÀÐ¡£¡Ö¤¿¤À¤¿¤À²£¤Ë¤¤¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡Ê±é¤¸¤¿¡Ëâ©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£ÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¸»ú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥²¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤µ¤ó¡×¤È·àÃæ¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¤È½Å²¬¤Ï¡Ö¾È¤ì¤ë¤Í¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡¢¿Á´ðÇî¡¢ÄÍËÜÏ¢Ê¿´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦»¨»ï¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁÏºîÍî¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¼°¤Ç¹¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î¼ÂÏÃ¤ò±Ç²è²½¡£Àï»þÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¾ÈªÊÝ¡ÊÄáÉÓ¡Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¡£ÊÝ¤Ï¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÇ°¦¤ÎºÊ¡¦â©»Ò¡Ê¸¶ÅÄ¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼«¿È¤Ç½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢Ìë´ÖÃæ³Ø¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¡£°ì¤«¤éÊ¸»ú¤ò½¬¤¤¡¢ºÊ¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÉ×¤È¡¢Ä¹Ç¯»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿ºÊ¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¼ã¤Æü¤ÎÀ¾ÈªÉ×ºÊ¤ò½Å²¬¤È¾åÇòÀÐ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿½Å²¬Âçµ£¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤é¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ù½Ð±é¿Ø
¡¡É×ÉØÌò¤ò¤È¤Ê¤Ã¤¿½Å²¬¤È¾åÇòÀÐ¡£¡Ö¤¿¤À¤¿¤À²£¤Ë¤¤¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡Ê±é¤¸¤¿¡Ëâ©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£ÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¸»ú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥²¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤µ¤ó¡×¤È·àÃæ¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¤È½Å²¬¤Ï¡Ö¾È¤ì¤ë¤Í¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦»¨»ï¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁÏºîÍî¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¼°¤Ç¹¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î¼ÂÏÃ¤ò±Ç²è²½¡£Àï»þÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¾ÈªÊÝ¡ÊÄáÉÓ¡Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¡£ÊÝ¤Ï¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÇ°¦¤ÎºÊ¡¦â©»Ò¡Ê¸¶ÅÄ¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼«¿È¤Ç½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢Ìë´ÖÃæ³Ø¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¡£°ì¤«¤éÊ¸»ú¤ò½¬¤¤¡¢ºÊ¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÉ×¤È¡¢Ä¹Ç¯»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿ºÊ¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¼ã¤Æü¤ÎÀ¾ÈªÉ×ºÊ¤ò½Å²¬¤È¾åÇòÀÐ¤¬±é¤¸¤ë¡£