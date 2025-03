「water under the bridge」の意味は？直訳では意味が通じません！【1分英会話】

正解は「過ぎてしまったこと、変えられない過去」でした!

川の下を流れる水の流れは止められないですよね。

そこから、止められない水の流れのように過去は変えられないので、気にせずに前に進んでいくというニュアンスが含まれています。

A:「I heard that you broke up with your girlfriend. Are you okay?」

(彼女と別れたって聞いたよ。大丈夫?)

B:「Yeah. I'm very sad, but it’s water under the bridge. So all I can do is just moving forward.」

(そうなんだよ。とても悲しいけれど、過去は変えられないよ。だから前に進むよ)