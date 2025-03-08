羊文学の塩塚モエカ、月9ドラマ主題歌「声」弾き語りVer.をFM802開局35周年特番で披露
羊文学の塩塚モエカ(Vo)が昨日3月7日、FM802開局35周年特別番組 『YOUR RADIO 802』でDJを担当した。同特番では、月9ドラマ『119エマージェンシーコール』の主題歌「声」を弾き語りバージョンで初披露した。
◆羊文学 画像 / 動画
リスナーからの『声』を募集するコーナーでは、月9ドラマ『119エマージェンシーコール』の主演・清野菜名がコメント出演するというサプライズも。そのほか先ごろ発表になったばかりのアジアツアーへの意気込みを語った。
羊文学は、自身初の日本武道館および大阪城ホールを含むアジアツアー開催を発表している。
■FM802開局35周年特別番組 『YOUR RADIO 802』
DJ：塩塚モエカ(羊文学) ※2月28日／3月7日
詳細：https://funky802.com/site/pickup_detail/7747
radikoタイムフリー機能：http://radiko.jp/#802
■羊文学「声」
配信リンク：https://fcls.lnk.to/koe
■月9ドラマ『119エマージェンシーコール』
放送日時：2025年1月13日(祝/月)スタート
※毎週月曜日 21時〜21時54分
※初回30分拡大
▼キャスト
清野菜名 / 瀬戸康史 / 見上 愛 / 一ノ瀬颯 / 前原 滉 / 酒井大成 / 三浦獠太
蓮佛美沙子 / 堀内敬子 / 遠山俊也
中村ゆり / 佐藤浩市 他
▼脚本
橋本 夏 / 小柳啓伍
▼主題歌
羊文学『声』(F.C.L.S.／Sony Music Labels)
▼プロデュース
渡辺恒也
▼演出
水田成英 / 並木道子 / 丸谷俊平
▼制作協力
C.A.L
▼制作著作
フジテレビジョン
公式HP：https://www.fujitv.co.jp/119emcall/
公式X：＠drama119_cx
公式Instagram：＠drama119_cx
公式TikTok：＠drama119_cx
■＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 "いま、ここ (Right now, right here.)"＞
open17:00 / start18:00
（問）清水音泉 06-6357-3666
10月09日(木) 日本武道館
open18:00 / start19:00
（問）スマッシュ 03-3444-6751
10月10日(金) 日本武道館
open18:00 / start19:00
（問）スマッシュ 03-3444-6751
企画／制作：株式会社次世代/SMASH
▼チケット
全席指定：前売8,500円(税込)
■＜HYPER JAPAN Festival 2025＞
7月19日(土) 10:00-20:00 London,UK@Olympia Events
7月20日(日) 10:00-17:00 London,UK@Olympia Events
■＜J-WAVE presents TAKANAWA GATEWAY CITY SPECIAL LIVE feat. 羊文学＞
開場17:00／開演18:00／終演19:00(予定)
会場：東京・TAKANAWA GATEWAY Convention Center
出演： 羊文学
※J-me会員の応募者の中から抽選で250組500名を招待
※新規ご入会の方もご応募できます
※応募詳細はJ-WAVEの特設ページをご覧ください
主催： J-WAVE
共催：東日本旅客鉄道株式会社
https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/tgc2025
■『SAISON CARD TOKIO HOT 100』公開生放送
日時：2025年3月30日(日)13:00-16:54
会場：Gateway Studio
ナビゲーター：クリス・ペプラー
ゲスト：羊文学
※観覧者多数の場合、入場規制をする可能性がございます
https://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/
■TAKANAWA GATEWAY CITY未来体験シアター
TAKANAWA GATEWAY CITYのグランドオープンからその後の未来を圧巻の映像とストーリーで体験することができる無料シアター。羊文学がこのシアターのために書き上げ演奏する曲にのせて、この街が生み出す心豊かな世界を表現。
日時：2025年3月27日(木)〜2025年6月28日(土)
会場：TLP 1 B2FTAKANAWA GATEWAY Convention CenterLINKPILLAR HALL C
詳細：https://www.j-wave.co.jp/special/tgc2025/
関連リンク
◆羊文学 オフィシャルX
◆羊文学 オフィシャルInstagram
◆羊文学 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆TAKANAWA GATEWAY CITY × J-WAVE THE LAUNCH SOUND EXPERIENCE特設サイト
◆『119エマージェンシーコール』オフィシャルサイト
◆＜HYPER JAPAN Festival 2025＞オフィシャルサイト