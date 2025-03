羊文学の塩塚モエカ(Vo)が昨日3月7日、FM802開局35周年特別番組 『YOUR RADIO 802』でDJを担当した。同特番では、月9ドラマ『119エマージェンシーコール』の主題歌「声」を弾き語りバージョンで初披露した。リスナーからの『声』を募集するコーナーでは、月9ドラマ『119エマージェンシーコール』の主演・清野菜名がコメント出演するというサプライズも。そのほか先ごろ発表になったばかりのアジアツアーへの意気込みを語った。

■<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 "いま、ここ (Right now, right here.)">



09月15日(月/祝) 大阪城ホールopen17:00 / start18:00(問)清水音泉 06-6357-366610月09日(木) 日本武道館open18:00 / start19:00(問)スマッシュ 03-3444-675110月10日(金) 日本武道館open18:00 / start19:00(問)スマッシュ 03-3444-6751企画/制作:株式会社次世代/SMASH▼チケット全席指定:前売8,500円(税込)