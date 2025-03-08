MUCC、アルバム『1997』リリース記念インストアイベント全会場発表
MUCCが4月2日、通算17枚目のアルバム『1997』をリリースする。同アルバムのリリースを記念して行われるインストアイベントの全会場が決定した。
◆MUCC 動画 / 画像
『ムービー&プリントムッ倶楽部』と題されたイベントは既に発表されている3〜4月開催分に加えて、5〜6月開催分のスケジュールが公開となった。メンバー推奨の動画アプリとフィルターで撮影するムービームッ倶楽部に加え、メンバーとプリクラ撮影ができるプリントムッ倶楽部からなるインストアイベントだ。
■17thオリジナルフルアルバム『1997』
【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】
TKCA-75270 ￥6,900(税込)
※スリーブケース仕様
※40P特別ブックレット付
【通常盤(CD)】
TKCA-75271 ￥3,400(税込)
▲初回限定盤
▲通常盤
▼CD収録曲 ※初回限定盤 / 通常盤共通
01. Daydream
02. 桜
03. 蜻蛉と時計
04. invader (2025 Remaster)
05. Boys be an Vicious
06. Guilty Man
07. B&W
08. October (2025 Remaster)
09. LIP STICK
10. Round & Round
11. △ (トライアングル)
12. 不死鳥
13. 空っぽの未来
14. 蒼
15. 愛の唄 (2025 Remaster)
16. Daydream Believer
▼Blu-ray収録内容
＜LuV Together 2024＞
2024.09.16 EX THEATER ROPPONGI
01. 睡蓮
02. 娼婦
03. サイレン
04. 愛の唄
05. 1979
06. Violet
07. G.G.
08. 目眩 feat. 葉月(lynch.)
09. ニルヴァーナ
10. 蘭鋳 feat. reiki(キズ)
11. 大嫌い feat. YUKI-Starring Raphael-, アンティック-珈琲店-, lynch., キズ
■先行配信「Daydream Believer / 1997」
▼配信リンク
「Daydream Believer」https://tjc.lnk.to/xJ409Fu6
「Daydream Believer (Original KARAOKE)」https://tjc.lnk.to/mUX2dk
▼Pre-ad/Pre-save
『1997』https://tjc.lnk.to/MUCC_1997
■『1997』発売記念インストアイベント『ムービー&プリントムッ倶楽部』
▼ムービームッ倶楽部
3月15日(土)19:00〜 タワーレコード新宿店 [ミヤ]
3月22日(土)14:00〜 タワーレコード高槻阪急スクエア店 [YUKKE]
3月29日(土)12:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 [逹瑯]
5月05日(月/祝)14:00〜 専門学校ESPエンタテインメント福岡 ライブホールEMY [逹瑯・ミヤ・YUKKE]
▼プリントムッ倶楽部
4月02日(水)18:30〜 エンタバアキバ [逹瑯・ミヤ・YUKKE]
4月11日(金)17:00〜 タワーレコード水戸オーパ店 イベントスペース ART city Hall [ミヤ]
4月18日(金)18:00〜 タワーレコード梅田 NU 茶屋町店 [逹瑯]
4月25日(金)18:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 [YUKKE]
5月09日(金)17:00〜 タワーレコード札幌パルコ店 [逹瑯・ミヤ・YUKKE]
5月16日(金)17:30〜 タワーレコード仙台パルコ店 [逹瑯]
5月23日(金)18:00〜 タワーレコード梅田NU茶屋町店 [ミヤ]
6月14日(土)13:00〜 タワーレコード新宿店 [YUKKE]
【イベント内容】
▼ムービームッ倶楽部
※事前にスマートフォンアプリ「SNOW」をダウンロードいただき、フィルターPro1をお気に入りに入れご準備ください。
・初回限定盤：ムービー撮影20秒&握手&禁断のプリクラポストカードを1枚プレゼント。禁断のプリクラポストカードは「令和」「平成」「MIX」の3種類からお選びいただけます。
・通常盤：ムービー撮影15秒&握手
▼プリントムッ倶楽部
・初回限定盤：撮影会&握手&禁断のプリクラポストカードを1枚プレゼント。禁断のプリクラポストカードは「令和」「平成」「MIX」の3種類からお選びいただけます。
・通常盤：撮影会&握手
詳細：https://www.tkma.co.jp/jpop_news_detail/MUCC.html?nid=17569
■全国ツアー＜MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」＞
open16:15 / start17:00
4月06日(日) 金沢EIGHT HALL
open16:15 / start17:00
4月12日(土) 水戸ライトハウス
open16:15 / start17:00
4月13日(日) 水戸ライトハウス
open13:45/START14:30
4月19日(土) 岡山CRAZYMAMA KINGDOM
open16:15 / start17:00
4月20日(日) 高松MONSTER
open16:15 / start17:00
4月26日(土) KYOTO MUSE
open16:15 / start17:00
4月27日(日) 神戸太陽と虎
open16:15 / start17:00
5月03日(土) 福岡BEAT STATION
open16:15 / start17:00
5月04日(日) 福岡BEAT STATION
open13:45 / start14:30
5月07日(水) Zepp Shinjuku
open17:00 / start18:00
5月10日(土) 札幌PENNY LANE24
open16:15 / start17:00
5月11日(日) 札幌PENNY LANE24
open13:45 / start14:30
5月17日(土) 仙台Rensa
open16:15 / start17:00
5月18日(日) 秋田Club SWINDLE
open16:15 / start17:00
5月24日(土) GORILLA HALL OSAKA
open16:00 / start17:00
6月01日(日) 名古屋DIAMOND HALL
open16:00 / start17:00
6月07日(土) CLUB CITTA'
open16:00 / start17:00
●チケット
8,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
▼公演：4月5日(土)新潟LOTS〜5月7日(水)Zepp Shinjuku
一般発売：3月8日(土)
▼公演：5月10日(土)札幌PENNY LANE24〜6月7日(土)CLUB CITTA'
【イープラスプレオーダー】
受付期間：3月1日(土)13:00〜3月24日(月)21:00
https://eplus.jp/mucctour2025/
一般発売：4月5日(土)
https://55-69.com/news/23985
■＜MUCC TALK TOUR 2025「MC」＞
open18:30 / start19:00
5月04日(日) 福岡BEAT STATION
open18:30 / start19:00
5月11日(日) 札幌PENNY LANE24
open18:30 / start19:00
●チケット
2,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
▼公演：4月13日(日)水戸ライトハウス / 5月4日(日)福岡BEAT STATION
一般発売：3月8日(土)
▼公演：5月11日(日)札幌 PENNY LANE24'
【イープラスプレオーダー】
受付期間：3月1日(土)12:00〜3月24日(日)21:00
一般発売：2025年4月5日(土)
https://55-69.com/news/23986
■＜2025 スペシャルMUCC Day＞
詳細：Coming soon…
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