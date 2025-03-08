ÉÂ±¡¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤»³´ÖÉô¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¡×¤Ã¤Æ°ìÂÎ²¿¡© ¼ÖÆâÀßÈ÷¤äÆ³ÆþÈñÍÑ¤ò²òÀâ
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¤È¤Ï¡©
¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¡×¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¤¬³«È¯¤·¤¿°åÎÅMaaS¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£MaaS¤Ï¡ÖMobility as a Service¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°ÜÆ°¥Ëー¥º¤ò1¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³µÇ°¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¤Ï¡¢¤³¤ÎMaaS¤Î¹Í¤¨Êý¤ò°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë±þÍÑ¤·¡¢ÉÂ±¡¤«¤é±ó¤¤ÃÏ°è¤Ë°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¤Î¼ÖÆâÀßÈ÷
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÆ°¤¯¿Ç»¡¼¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀßÈ÷¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ç»¡¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ù¥Ã¥É¤ä¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¥Ç¥¹¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤ä±ó³Ö¿ÇÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±ó³ÖÃÏ¤Î°å»Õ¤È´µ¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿Ç»¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´µ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°åÎÅµ¡´ï¤ä¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ»ÀÁÇ¶¡µëÁõÃÖ¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´µ¼Ô¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¼ÖÆâ¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¤â¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥È¤È¥Ðー¥é¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿Ç»¡»þ¤Ç¤â´µ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¤ÎÆ³ÆþÈñÍÑ
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¤ÎÆ³ÆþÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¤«¤é¸ø¼°¤Ê²Á³Ê¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÖÎ¾¤Î»ÅÍÍ¤äÅëºÜµ¡´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ1000Ëü±ß¤«¤é3000Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÉý¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¤ÎÆ³ÆþÈñÍÑ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ùー¥¹¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¤Î¥°¥ìー¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥ìー¥É¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤âÌó240～380Ëü±ß¤È°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Î¥°¥ìー¥É¤ò¥Ùー¥¹¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥ÐーÁ´ÂÎ¤Î²Á³Ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¼ÖÎ¾¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë°åÎÅµ¡´ï¤Î¼ïÎà¤ä¥°¥ìー¥É¤Ç¤¹¡£¿Ç»¡ÍÑ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ä´ù¡¢¥â¥Ë¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ±ó³Ö¿ÇÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î¼ïÎà¤ä¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤ò¿µ½Å¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³ÆþÈñÍÑ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¼«ÂÎ¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¡Ç½¤äÄó¶¡²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤ÎÈñÍÑ¤âÊÑÆ°¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÍøÍÑÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆâÁõ¤äÀßÈ÷¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤â²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈñÍÑ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÈñÍÑ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢Æ³ÆþÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Êä½õ¶â¤Î³Û¤äÍ×·ï¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÈñÍÑ¤äÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¤ËÄ¾ÀÜÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¤Î³èÍÑ»öÎã
»³Íü¸©»³Íü»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ë¬Ìä¿ÇÎÅ¤Î°ÜÆ°ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´ÖÌó4000·ï¤ÎË¬Ìä¿ÇÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±»Ô¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Ë°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¤ÎÌ¤Íè
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°åÎÅÈÂÁ÷¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¹âÎð²½¤ä°å»ÕÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢°åÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥àー¥Ðー¤Ï¡¢ICTµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¹âÅÙ¤Ê°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
°åÎÅMaaS¼ÖÎ¾¡ÖMEDICAL MOVER¡× »³Íü»Ô¤ÇÍøÍÑ³«»Ï | ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹ | ºÇ¿·¾ðÊó | ¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ³ô¼°²ñ¼Ò
³¤³°¤ÎÀ©ÅÙÅù¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Î¥Åç¡¦¤Ø¤ÃÏÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¿ÇÎÅ¤ÎÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ ¡Ã¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー