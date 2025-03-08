¡ÚÃæ»³7R¡Û½®»³ÎÜÀôµ³¼ê¤¬¥ë¡¼¥¡¼1ÈÖÀ±¡Ä¥ì¡¼¥ô¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¤Ç¥Ï¥Êº¹V
¡¡3·î8Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿7R¡¦3ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢½®»³ÎÜÀôµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ì¡¼¥ô¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ï¥Êº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¢¥¿¥é¥·¥¤¥«¥É¥Ç¥Ë¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦¾å¸¶ÇîÇ·¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥»¥ë¥º¥Ñ¥ï¡¼¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ËÒÅÄÏÂÌï¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:35.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç»°±º¹ÄÀ®µ³¾è¡¢¥¹¥¿¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦Éð°æÎ¼¡Ë¤Ï¡¢7ÃåÇÔÂà¡£
¡ÚÃæ»³5R¡ÛÃÇÁ³¿Íµ¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¡¼¤¬4ÇÏ¿Èº¹²÷¾¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é9ÀïÌÜ¤Î¾¡Íø
¡¡3·î1Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½®»³ÎÜÀôµ³¼ê¤¬¡¢¥ì¡¼¥ô¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¤Ëµ³¾è¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼9ÀïÌÜ¤Ç´ò¤·¤¤½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÎ¥¤ì¤¿¸åÊý£³ÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¡¤·¾å¤²¤ÆÄ¾Àþ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£Ä¾Àþ¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ëÀ£Á°¤Ç3Æ¬¤¬ÊÂ¤ÖÂç·ãÀï¤Ë¡£ºä¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ö¤È¤¤¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¼Ì¿¿È½Äê¤Î·ë²Ì¤Ï¥Ï¥Êº¹¤Ç¥ì¡¼¥ô¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥ì¡¼¥ô¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¡¡4Àï2¾¡
¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯¡Ë
Éã¡§¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
Êì¡§¥ê¥ê¥ì¥Õ¥¢
ÊìÉã¡§¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢
ÇÏ¼ç¡§¾¾ÅÄÏÂ»Ö
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à