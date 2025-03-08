Åí·î¤Ê¤·¤³¤µ¤ó¡¡²Ö¤Ó¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥¥Ë¤Ç½Õ¥°¥é¥Ó¥¢
ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤µ¤ó·î´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó4·îÆÃÂç¹æ¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ö¤Ó¤é¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¥Ë¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢½Õ¥â¡¼¥ÉÁ´³«¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ö¤Ó¤é¤Þ¤È¤¤Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ß¤»¤Ä¤±¤¿Åí·î¤Ê¤·¤³¤µ¤ó
¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¿·À¸³è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËOL¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Þ¤Ç¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤Ê¤·¤³¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëB4¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉÕÏ¿¤ÈÎ¾ÌÌ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÉÕÏ¿ÉÕ¤¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë4·î¹æ¸ÂÄêQUO¥«¡¼¥É¡Ê2¼ï¡Ë±þÊç¼ÔÁ´°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ë²è¤äÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅí·î¤Ê¤·¤³¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤â¤â¤Ä¤¤Ê¤·¤³ 1995Ç¯11·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡T160¡¦B84W60H87¡¡¼ñÌ£¤Ç»Ï¤á¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2017Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅí·î¤Ê¤·¤³¤Î¤Ê¤ó¤«¤ä¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤â¹¥É¾¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X(@nashiko_cos)¡¢Instagram¡Ênashiko_cos¡Ë ¤Ë¤Æ