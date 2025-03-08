²¦¾ÀïÂè£µ¶É£±ÆüÌÜ¤Ï¸å¼ê¡¦Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¤¬£µ£°¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¤ë¡Ä£Ö£´¤Ø¤ä¤äÍÍø¤«
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡áÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢´ýÀ»¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©¤ó¤Ç¤¤¤ëÂè£·£´´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè£µ¶É¤Ï£¸Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¿¼Ã«»Ô¤Î¡Öµì½ÂÂôÅ¡¡¡Ãæ¤Î²È¡Ê¤Ê¤«¤ó¤Á¡Ë¡×¤Ç£²ÆüÀ©¤Î£±ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡º£·î£²Æü¤Ë´ý²¦Àï¡Ê£Ö£ÓÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ë¤ò¥¹¥¤¡¼¥×£³Ï¢¾¡¤ÇËÉ±Ò¤·¤¿Æ£°æ¤Ï¡¢²¦¾Àï¤Ï¡»¡»¡»¡ü¤Î£³¾¡£±ÇÔ¡££Ö£´¤Ç¼·´§·ø¼é¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Àï·¿¤ÏÆ£°æ¤Î´çÌÚ¤Ç¡¢·ÁÀª¤ÏÆ£°æ¤ä¤äÍÍø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£»ý¤Á»þ´Ö¡Ê³Æ£¸»þ´Ö¡Ë¤Î»Ä¤ê¤ÏÆ£°æ£´»þ´Ö£²£µÊ¬¡¢±ÊÀ¥£³»þ´Ö£µ£¸Ê¬¡££¹Æü¤Ë»Ø¤··Ñ¤¬¤ì¤ë¡£