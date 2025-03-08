¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ã»Ò±à¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÏÉ¬Í×¡©ºå¿ÀOB¡¦Ä»Ã«·É»á¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£30ËÜ¤¤¤±¤¿µ¤¤¬¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÇÄÌ»»2099°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿Ä»Ã«·É»á¡Ê43¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1960Ç¯Âå¡Á90Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Î4À¤Âå¤Î¸µÁª¼ê¤¿¤Á¤¬µå³¦¤Î¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦´ë²è¡£Ä»Ã«»á¤ÏÀÎ¤Èº£¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµå¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈµåÂ®¤Î¿Ê²½¤òµó¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤ÎÊÑ²½¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÏÉÍÉ÷¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀÎ¤Î¿Í¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤À¤±°ã¤Ã¤¿¤é¡Ä¤â¤¦¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÌîµå¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ë91Ç¯¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¡£Å±µî¤µ¤ì¤ÆÎ¾Íã¤¬91¢ª96¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¸½ºß¤Ï95¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¹¤¯¤Ê¤ê¡¢92Ç¯¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó105ËÜ¡Ê60»î¹ç¡Ë¤«¤é71ËÜ¡Ê61»î¹ç¡Ë¤Ë·ã¸º¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ïºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÎÉü³è¤òµåÃÄ¤ËÍ×Ë¾¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö20ËÜ¤°¤é¤¤¤·¤«ÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ó¤À¤±°ã¤Ã¤¿¤é¡Ä¥ì¥Õ¥È¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Î¥¢¥¦¥È¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¡ÊËÜÎÝÂÇ¡Ë30ËÜ¤°¤é¤¤¤Ï¤¤¤±¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÄ»Ã«»á¡£¤·¤«¤·¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤¬¡ÖËÍ¤â20È¯¤°¤é¤¤ÂÇ¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¿ÍÀ¸ÊÑ¤¨¤Æ¤¿1¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡ÈÊØ¾è¡É¤¹¤ë¤È¡¢Ä»Ã«»á¤¬¡Ö»î¹ç½Ð¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Ê¤É¶¦±é¼Ô¤«¤éÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£