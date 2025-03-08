¾å¸¶¤µ¤¯¤é¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤ÅÇÏª¡Ö´¶¼Õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¸¶¤µ¤¯¤é¡Ê47¡Ë¤¬8Æü¤Ë¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¾å¸¶¤Ï¡ÖÊì¤¬Ï·²½¥Û¡¼¥à¤ËÆþ½ê¤·¤¿¤Î¤Ã¤ÆµîÇ¯¤Î11·î¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¤ï¤º¤«3¡Á4¥ö·î¤Î´Ö¤Ë¡¢²¿²ó°áÎà¤òÇã¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¤·¡Ö¥»¡¼¥¿¡¼¤È¤«¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢20Ëç¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÁ°¤âÇã¤¤Â¤·¤¬É¬Í×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊì¤Î¤¿¤á¤Ë°áÎà¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤¤Ã¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢Á´Éô¤·¤Þ¤à¤é¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°áÎà¤òÊ¶¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤·¡Ö¤Ò¤ÈÉô²°¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¼ýÇ¼¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡¡²¿ÅÙ¤âÇã¤¤Â¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢´¶¼Õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Êì¤Ë¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Î»ö¤À¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Ï¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¸«¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¡©¡©¡©¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢»à¤ËÊý¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡Ä¡£ÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ü¥±¤¿¤éÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤»¤á¤Æ¤ª¶â¤À¤±¤ÏÉéÃ´¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÎä¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¥¤¥ä¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£