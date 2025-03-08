¼«Ëý¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡ÚÈà»á¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÛÈà½÷¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
Èà»á¤¬¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬Èà½÷¤À¤è¡×¤È¤Þ¤ï¤ê¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà»á¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦Èà½÷¤Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤¬»×¤ï¤º¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÈà½÷¤ÎÆÃÄ§¤òÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ëý¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦♡
µ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë
Èà»á¤¬¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÈà½÷¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈà½÷¡×¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤Î¤³¤È¤ò¡¢Èà»á¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤Ë¾Ò²ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤ÎÍ§¤À¤Á¤È²ñ¤¦¾ìÌÌ¤Ç¼«Á³¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÊÁ¤¬µ±¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ì¤ë
Èà»á¤¬¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦Èà½÷¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê½÷À¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èà¤ÎÍ§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èà»á¤â¤Ä¤¤¤Þ¤ï¤ê¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾éÃÌ¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢Èà¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Èà»á¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
ºÇ¤â¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÈà½÷¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ëÍ×ÁÇ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¤Þ¤ï¤ê¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢»Å»ö¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¼«Á³¤È¡Ö¼Â¤ÏÈà½÷¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤¬»×¤ï¤º¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÈà½÷¤ÎÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà»á¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦Èà½÷¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ì¤ë¡×¡ÖÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î3¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ëý¤·¤¿¤¤Èà½÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅØÎÏ¤äÌ¥ÎÏ¤¬Èà¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô