à¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¿¥ï¡¼¡õ¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹á¤ª¤·¤ã¤ì¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö»Ò¤É¤âÍÑ¤Î¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¤«¡×Åù¥³¥á¥ó¥ÈÁê¼¡¤°¡ª¡Ö´é¥Ç¥«¤¤¤«¤é¤ä¡ª¡×ËÜ¿Í¥Ä¥Ã¥³¥ß
¢¡¡ÖÄ¹½÷¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÆÍê¤Þ¤ì¤Æ...¡×¤ª¤·¤ã¤ì¥¹¥¤¡¼¥Ä´®Ç½¤Î¤Ï¤º¤¬...¢¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤ÈË¬¤ì¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÆÍê¤Þ¤ì¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¿ÍÀ¸½é¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¿¥ï¡¼ ¼«Ê¬°Ê³°ÃË¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹ÊÒ¼ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¢¡¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÍÑ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡©¡×¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤âÍÑ¤Î¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÍÑ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¸«¤¨¤ë¡Ä¡×¡Ö¸å¤í¤Î³¨¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Æ£ËÜËÜ¿Í¤¬¡Ö´é¥Ç¥«¤¤¤«¤é¤ä¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£