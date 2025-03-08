¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤¬10·î¡õ11·îÁ´¹ñ¸ø³«
·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊC¡ËÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¤Î·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤¬¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡ÖÀÄ½Õ¶¸Áö¶Ê¡×¡¢11·î14Æü¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ö¤Ê¤¡¡¢Ì¤Íè¡£¡×¤Î£²Éôºî¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2024Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ËÜºî¡£·à¾ìÈÇ¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢3·î20Æü¤è¤êÂè1ÃÆÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
2024Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ½ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¡£ ¹â¹»¤òÃæÂà¤·¾åµþ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦°æ¶Ü¿ÎºÚ¤¬¡¢²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¡¢°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡¢³¤Ï·ÄÍÃÒ¡¢¥ë¥Ñ¤È¶¦¤Ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
ËÜºî¤Ï·àÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¤Ï 2023Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢À¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Ä¤ÄÀºÎÏÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÅ¸³«¡£Spotify¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤¬Ã´Åö¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¤ÎOP/ED¼çÂê²Î¤ò´Þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤¬5¶ÊÆ±»þ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¿Í¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³«»Ï¤È¤È¤â¤ËSNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Âè7ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç7½µÏ¢Â³¤ÇX¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Blu-ray&DVD vol.1¤ÏÎß·×½Ð²Ù¿ô2.3ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤ÎÀ® ¸ù¤ò¼õ¤±¤Æ·à¾ìÈÇ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î3Æü¤Ë¤Ï¡Ö·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÚÁ°ÊÔ¡Û ÀÄ½Õ¶¸Áö¶Ê¡×¡¢11·î14Æü¤Ë¤Ï¡Ö·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤ ¡Ú¸åÊÔ¡Û ¤Ê¤¡¡¢Ì¤Íè¡£¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
·à¾ìÈÇ¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Âè 1 ÃÆÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤¬3·î20Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£3/20(ÌÚ¡¦½Ë)¤è¤êÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô(¥«¡¼¥É)Âè£±ÃÆ Á°¸åÊÔ¥»¥Ã¥È·ô¡×¤Ï°ìÉô±Ç²è´Û¡¢¥á¥¤¥¸¥ã¡¼ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢MOVIE WALKER STORE¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£¤É¤Á¤é¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¿ôÎÌ¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë B6 ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×(1¼ï)¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£