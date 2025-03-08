¡ÚÍÅÄÅ¯Ê¿¡õ»³ºê¹°Ìé¡Û¡È¥¦¥¤¥³¥ì¡É¤Î²Ý¶â³Û¤Ï ¡ÈÇüÂç¡É ¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤³Û¡×¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¿ô¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¤µ¤ó¤È¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¤Î»³ºê¹°Ìé¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥¦¥¤¥³¥ì FAN TOURNAMENT¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÍÅÄÅ¯Ê¿¡õ»³ºê¹°Ìé¡Û¡È¥¦¥¤¥³¥ì¡É¤Î²Ý¶â³Û¤Ï ¡ÈÇüÂç¡É ¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤³Û¡×¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¿ô¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¦¥¤¥³¥ì¡ÊeFootball™¥¦¥¤¥³¥ì CHAMPION SQUADS¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥²¡¼¥à¡£º£²ó¤Ï¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¦¥¤¥³¥ì FAN TOURNAMENT¡×¤Ï¡¢¥Á¡¼¥Õ¡¦¥¦¥¤¥³¥ì¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÍÅÄ¤µ¤ó¤È»³ºê¤µ¤ó¤ÎÄ¾ÃÌÈ½¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Áª¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÅÄ¤µ¤ó¤È»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·è¾¡¤Ç²ñ¤ª¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì»î¹ç¤ËÄ©¤à¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍÅÄ¤µ¤ó¤¬½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·è¾¡¤Þ¤Ç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¿Ê¤á¤¿»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é¤â¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ö¥¦¥¤¥³¥ì FAN TOURNAMENT¡×¤Î½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¡¢Í¥¾¡¤·¤¿»³ºê¤µ¤ó¤Ï ¡È¡Ö¥¦¥¤¥³¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í¥¾¡¤â¤·¤ÆºÇ¹â¤Ê°ìÆü¤Ç¤¹¡É¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£Ç°´ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¤ÆÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï ¡È½é¤á¤Æ¤ÎÂÐÌÌ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£Æü¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤¼¤Ò¡¢¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¼¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï ¡ÈÍÅÄ¤µ¤ó¤¬Áá¡¹¤ËÉé¤±¤ë¤È¤Ï¡£¡Ö·è¾¡¤Ç²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÅÄ¤µ¤óÁá¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡©¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ ¡È¡Ö¥¦¥¤¥³¥ì¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·¤ÏÍ¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï ¡Èº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂç²ñ¤äÃç´ÖÆâ¤ÎÂç²ñ¤Ç°¤¤À®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ì²ó¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡É¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ ¡È°ì²ó¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡É¤È¼«¿È¤òÏ«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºê¤µ¤ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ëµ¼Ô¤«¤é¡ÖËÜÅö¤ËÈ¬É´Ä¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï ¡ÈÈ¬É´Ä¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¾Ð¤ï¤»¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï ¡ÈÉ´Êâ¾ù¤Ã¤ÆÈ¬É´Ä¹¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÍÅÄ¤µ¤ó¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¸åÇÚ¤ÎËÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¬¥Á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡É¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¤Ø¤Î¹ç·×²Ý¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï ¡È¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢²ÈÂ²¤â´Ñ¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤³Û¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸å¤Ç³Ú²°¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡É¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï ¡ÈÅÓÃæ¤°¤é¤¤¤«¤é¿ô¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿ô¤¨¤¿¤é¤ä¤ì¤Ê¤¤¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û