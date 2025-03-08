»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤¬Åìµþ½é¿Ê½Ð¡ª¶å½£¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤Ë¥°¥ë¥áYouTuber»³ºêNANA¤¬´¶Æ°¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥ë¥áYouTuber¤Î»³ºêNANA¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅìµþ½é¾åÎ¦¤Î¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¶å½£¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤Ç¤¢¤ë»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤È¥«¥ÄÐ§¤ÎÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Å¤¤¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÅ´ÈÄ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëºÇ¹â¤Î¥»¥Ã¥È¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢»³ºê¤µ¤ó¤ÏÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÎÁ°¤Ç·Ú¤¯±¿Æ°¤ò¤·¡¢¡Ö2·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ò¡¹¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÈà½÷¤¬Áª¤ó¤À¥á¥Ë¥åー¤Ï¡ÖËþÊ¢¥»¥Ã¥È¡×¡£Æù¤¦¤É¤ó¡¢¥«¥ÄÐ§¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶ー¥È¤Î¤Ü¤¿Ìß¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥»¥Ã¥È¤Ç1000¤Á¤ç¤¤¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã°Â¤¯¤Ê¤¤?¡×¤È¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶å½£¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¤¦¤É¤ó¤È¤É¤¦°ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦?¡×¤È´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù»Ï¤á¤¿»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌÍ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤´¶¤¸¤Î¤¦¤É¤ó¡×¤È¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¡£¡Ö¤ª½Ð½ÁÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¦¤Þ¤Ã¡£´Å¤¤·Ï¤Ê¡£¡×¤È¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ÄÐ§¤ÈÆù¤¦¤É¤ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤ï¡£¾¯¤·±ö¤Ã¤Ñ¤á¤Ê¥«¥ÄÐ§¡£¤¦¤É¤ó¤¬´Å¤á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ç»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Î¤«¤ÄÐ§¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤ÎÌ¾Êª¡¢¤Ü¤¿¤â¤Á¤ÏËèÆüÅ¹ÊÞ¤Ç1¸Ä¤º¤Ä¼êºî¤ê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ý¤Á¤â¤Á¤Ê¤â¤ÁÊÆ¤ÈÇ»¸ü¤Ê¤¢¤ó¤³¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Çº®¤¶¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈËþÂ¤²¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¹âÉ¾²Á¤ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆ°²è¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó»³ºêNANA¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤¿»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤ÎÅ¹ÊÞ¢
¡Ø»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó Î¾¹ñÅ¹¡Ù
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢»³ºê¤µ¤ó¤ÏÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÎÁ°¤Ç·Ú¤¯±¿Æ°¤ò¤·¡¢¡Ö2·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ò¡¹¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÈà½÷¤¬Áª¤ó¤À¥á¥Ë¥åー¤Ï¡ÖËþÊ¢¥»¥Ã¥È¡×¡£Æù¤¦¤É¤ó¡¢¥«¥ÄÐ§¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶ー¥È¤Î¤Ü¤¿Ìß¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥»¥Ã¥È¤Ç1000¤Á¤ç¤¤¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã°Â¤¯¤Ê¤¤?¡×¤È¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶å½£¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¤¦¤É¤ó¤È¤É¤¦°ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦?¡×¤È´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù»Ï¤á¤¿»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌÍ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤´¶¤¸¤Î¤¦¤É¤ó¡×¤È¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¡£¡Ö¤ª½Ð½ÁÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¦¤Þ¤Ã¡£´Å¤¤·Ï¤Ê¡£¡×¤È¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ÄÐ§¤ÈÆù¤¦¤É¤ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤ï¡£¾¯¤·±ö¤Ã¤Ñ¤á¤Ê¥«¥ÄÐ§¡£¤¦¤É¤ó¤¬´Å¤á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ç»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Î¤«¤ÄÐ§¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤ÎÌ¾Êª¡¢¤Ü¤¿¤â¤Á¤ÏËèÆüÅ¹ÊÞ¤Ç1¸Ä¤º¤Ä¼êºî¤ê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ý¤Á¤â¤Á¤Ê¤â¤ÁÊÆ¤ÈÇ»¸ü¤Ê¤¢¤ó¤³¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Çº®¤¶¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈËþÂ¤²¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¹âÉ¾²Á¤ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆ°²è¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó»³ºêNANA¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤¿»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤ÎÅ¹ÊÞ¢
¡Ø»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó Î¾¹ñÅ¹¡Ù
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¾¾²°¤Î·ã°Â¥âー¥Ë¥ó¥°¤Ë¥°¥ë¥áYouTuber»³ºêNANA¤¬¶Ã¤¡ª¡Ö°Â¤¯¤Æ»Ý¤¤¡ª¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¡ª¡ª¡×
µÈÌî²È¤ÇµíÐ§¤ÈÅâÍÈ¤²¤¬¿©¤Ù¤ì¤ë¿ÀÄê¿©¤ò¥°¥ë¥áYouTuber¤¬Àä»¿¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥à100ÅÀËþÅÀ¡ª¡×
¥°¥ë¥áYouTuber»³ºêNANA¡¢¤æ¤ÇÂÀÏº¤ÎÄ«¥á¥Ë¥åー¾Æ»ª¤´¤Ï¤ó¤ËÂçËþÂ¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ç¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥°¥ë¥á·Ï¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ªÇ¯Æâ1Ëü¿ÍÌÜÉ¸¡ª¡¦TikTokhttp://www.tiktok.com/@nana_n_n_n¡¦Xhttp://Twitter.com/@nana_n_n_n¡¦¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍêÅù¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤éy0818.nana@gmail.com