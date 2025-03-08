¤è¤¦¤ä¤¯µ¢Âð¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÌ²¤ê¤¿¤¤¡×¤Ë¤¸¤àÈòÆñÀ¸³è¤ÎÈèÏ«¡¡»³ÎÓ²ÐºÒ
¡¡Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬Â³¤¯´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ï8Æü¡¢¿·¤¿¤Ë°ìÉôÃÏ°è¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï»°Î¦Ä®±Û´îÍè¤ÎÊãÎæÅì¡¢ÊãÎæÀ¾¡¢¾åÊãÎæÃÏ¶è¤Î333¿Í¡£¤¿¤ÀÆ±ÆüÍ¼»þÅÀ¤âÄÃ°µ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢»Ä¤ëÌó3300¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃ¼¸¸ã¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Ï£¸Æü¸á¸å1»þ²á¤®¤Ë¼«Âð¤ØÌá¤ê¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë»þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ½Ð¤¿Êì¿Æ¤Î²ð¸îÍÑÉÊ¤ä°ûÎÁ¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤òÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌ²¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈèÏ«¤Î¤Ë¤¸¤àÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢¿ÆÀÌ¤ÎÌ±½É¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈòÆñ¤¹¤ëÁ°Æü¤Î2·î28ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é¶á¤¯¤Î»³¤ÎÎÇÀþ¤Ë±è¤Ã¤ÆÀÖ¤¤±ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«Âð¤Ë±ä¾Æ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÅµ¤¤âÄÌ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢¿´Ãæ¤ÏÊ£»¨¤À¡£¡Ö°½Î¤¤Î¤Û¤¦¤Ï²È¤¬¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£¿ÌºÒ¤Ç¹âÂæ¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤Î¤Ë¡×¡Êµ×±ÊÎ´°ì¡Ë