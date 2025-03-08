FOMARE¼çºÅ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãSLAM CIRCUIT¡ä¡¢ºÇ½ªÈ¯É½¤ËTETORA¡¢¤Í¤°¤»¡£¡¢¥¨¥Ð¥ä¥ó¤Ê¤É5ÁÈ
¡ãFOMARE presents SLAM CIRCUIT 2025 OSAKA¡ä¤¬4·î26Æü¡¢Âçºå¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹4²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥µ¡¼¥¥Ã¥È·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½é¤ÎÂçºå³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆ±¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ½ª¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È³Æ²ñ¾ì½Ð±é¼Ô¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡FOMARE ²èÁü
ºÇ½ª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢TETORA¡¢¤Í¤°¤»¡£¡¢THE FOREVER YOUNG¡¢waterweed¡¢SHE¡Çll SLEEP¤Î5ÁÈ¡£¤³¤ì¤Ë¤Æ½Ð±éÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¸åÆü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£¡ãFOMARE presents SLAM CIRCUIT 2025 OSAKA¡ä
²ñ¾ì¡§BIGCAT / Live House ANIMA / Live House Pangea / Live House BRONZE
open14:00 ¢¨Á´²ñ¾ì ¢¨start»þ´Ö¤Ï³Æ²ñ¾ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▶BIGCAT ½Ð±é¼Ô
FOMARE¡¢TETORA¡¢¤Í¤°¤»¡£¡¢HERO COMPLEX
▶Live House ANIMA ½Ð±é¼Ô
¥¢¥ë¥¹¥Æ¥¤¥¯¡¢ONIONRING¡¢¤µ¤è¤Ê¤é¥Ý¥¨¥¸¡¼¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥º¥Ï¥¤
▶LIVE HOUSE BRONZE ½Ð±é¼Ô
waterweed¡¢See You Smile¡¢SHE¡Çll SLEEP¡¢THE FOREVER YOUNG
▶Live House Pangea ½Ð±é¼Ô
EVERLONG¡¢¥¶ ¥Ë¥ó¥¯¥¹¡¢¥¸¡¦¥¨¥ó¥×¥Æ¥£¡¢LOFT
¢¨¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇ½ªÀè¹Ô¼õÉÕ¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î8Æü18:00¡Á3·î20Æü(ÌÚ/½Ë)23:59
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/fomare-sc25-o/
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ / 06-6357-4400
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡FOMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡FOMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡FOMARE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë