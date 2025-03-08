´Ú¹ñ¡¦ÕúÂçÅýÎÎ ¼áÊü¤µ¤ì¤ë ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤ÍèÀ¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Èó¾ï²ü¸·¤ò¤á¤°¤ëÆâÍð¤Îµ¿¤¤¤Ç1·î¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤¬8Æü¸á¸å¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼ê¤ò¿¶¤ê¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ëÕúÂçÅýÎÎ
¡¡Õú»á¤Ï8Æü¸á¸å6»þÁ°¡¢1·î15Æü¤Î¹´Â«°Ê¹ß¹´Î±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¤ò½Ð¤ÆÂçÅýÎÎ¸øÅ¡¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Õú»á¤Ï¡Ö´¨¤¤Ãæ¡¢±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤ÍèÀ¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Õú»á¤Î¹´Î±¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¸¡»¡¤¬µ¯ÁÊ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¹´Î±´ü¸Â¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÊÛ¸îÃÄ¤Î¼çÄ¥¤ò7Æü¤ËºÛÈ½½ê¤¬Ç§¤á¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖºÛÈ½½ê¤Î·èÄê¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÂ¨»þ¹³¹ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï·º»öºÛÈ½¤Î¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂçÅýÎÎÈíÌÈ¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦ÃÆ³¯¿³È½¤ÏÍè½µ¤Ë¤âÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë