¥Ï¥à24ºÐ¤¬¾×·â¡ÈËâ²þÂ¤¡É¡Äµð¿Í¡¦ÂçÀª¤Ë·ã»÷¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÏÃÂê¡¡¹äµåÏ¢È¯¡Ö¤³¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¾¾²¬Þ«´õ¤¬»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿
¡Èµð¿Í¤Î¼é¸î¿À¡É¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê±¦ÏÓ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾¾²¬Þ«´õÅê¼ê¤¬¡¢5Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾Éð¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¤ï¤º¤«7µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤À¤³¤ÎÂçÀª¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï!?¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ë4ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï³°ºê¤ò154¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï146¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£Â³¤¯ÃçÅÄ¤ò°ì¥´¥í¡¢ËÒÌî¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤ï¤º¤«7µå¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿Åêµå¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤â¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£2022Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¼Â¤ê¡¢8Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Öµå¶Ú¤Þ¤ÇÂçÀª¡¢Íî¤Áµå¤ÎµåÂ®¤â¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µð¿Í¤ÎÍÞ¤¨¡¢ÂçÀªÅê¼ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£ÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤È±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö93¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âµå¥¨¥°¤¤¤Ê¡¢¤³¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ1·³¤ËÄêÃå¤Ç¤¤ë¤«¡£º£¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë