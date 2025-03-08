¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë½÷À¤ÏÁá¤¯µ¢¤ì¤Æ¤º¤ë¤¤¡×Àº¿À²Ê°å¤¬¸ì¤ë»Ò»ý¤ÁÍÍÏÀÁè¤¬´í¤¦¤¤ÍýÍ³
¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿10Âå¤«¤é20Âå¤Îº¢¡¢»ä¤Ï¡Ø½÷À¸ÂÄêºÎÍÑÏÈ¡Ù¤ä¡Ø½÷À¸ÂÄê¤Î¾©³Ø¶â¡Ù¤Î¸øÊç¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤º¡¢¤à¤·¤íÄñ¹³´¶¤µ¤¨Êú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½ºß¥Ü¥¹¥È¥óÂç³Ø¤Ë¤Æ´¶À÷¾É±Ö³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±öÅÄ²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÆâÅÄÉñ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Ãø¡Ø»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊì¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±öÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ÒµÜ³°Ç¥¿±¤Ç¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆºÎÍÑÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ç¥¿±¤ä½Ð»º¤Ï¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¿¤¬¤±¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡Ö½÷À¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¾ð¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö½÷À¤À¤±¤ÎÏÈ¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
ËÜ½ñ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢±öÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£»ÒµÜ³°Ç¥¿±¤Ç¤Î¼ê½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ·ë¶É¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÎÍÑÌÌÀÜ¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÃËÀ¤¬¤º¤ë¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¸ì¤Ã¤¿±öÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¾®»ùÀº¿À²Ê°å¤ÎÆâÅÄÉñ¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡£
±öÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤ÏÀ¸¡¹¤·¤¯ÃË½÷¤Îµ¡²ñ³Êº¹¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë
±öÅÄÀèÀ¸¡¢¤È¤Æ¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤´·Ð¸³¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¼ø¤«¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¤´·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¥¿±¤Î¤¿¤á¤ËÀº»Ò¤òÄó¶¡¤·¤¿ÃËÀ¤Ï³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤Ç¤âÌÌÀÜ¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢»ÒµÜ³°Ç¥¿±¤·¤¿½÷À¤ÏÀ¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤¤Ê¤¬¤é¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î²óÉü»þ´ü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾©³Ø¶â¤ÎÌÌÀÜ¤Ë¤µ¤¨¸þ¤«¤¨¤º¡¢ÂåÂØ°Æ¤ò¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¸¡¹¤·¤¯ÃË½÷¤Îµ¡²ñ¤Î³Êº¹¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»ä¤â¤È¤¯¤Ë½é»º¤Ï¡Ö¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤éÊì»Ò¶¦¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Ä¶Æñ»º¤Ç¡¢86»þ´Ö¤Î¿ØÄË¤Î¸å¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÄË¤ß¡¢¤½¤ì¤³¤½À¸»à¤ò¤ï¤±¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö½÷¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¸å¤ËÂÎ·¿¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¡Ä
Æñ»º¤Î¸å¤Ë¤Ï²óÉü¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ²ñ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¿ÆÀÌ¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¡¢Ãº¿å²½Êª¤ÎÀÝ¼è¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ½÷À¤¬¤³¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î·ë²Ìµ¯¤¤¿¿ÈÂÎ¤Î¼«Á³¤ÊÊÑ²½¤òÙèÙé¤µ¤ì¡¢²óÉüÃæ¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤µ¤é¤ËÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÁé¤»¤ë¡á·ò¹¯¡×¡ÖÁé¤»¤ë¡áÈþ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÇ§¼±¤·¡¢¿©»öÀ©¸Â¤Ï°ìÀ¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë»ä¤Ï¼øÆý¤¬Á´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ë¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±öÅÄÀèÀ¸¤ÏÃËÀ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ö¤º¤ë¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤ÃËÀ¤ò¡Ö¤º¤ë¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇ¥¿±¤â½Ð»º¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢»ä¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂÎÎÏ¤Î¤¢¤ëÉ×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿·À¸»ù´ü¤Ï¤í¤¯¤Ë¿çÌ²¤â¤È¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¼øÆý¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¤«¤é¤²¤Ã¤×¡¢¥ª¥à¥Ä¡¢¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î²óÅ¾¤Ç¡¢´Ö¤ËµÙ¤à»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÊä¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¶¦¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¤À¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¡Ö¤º¤ë¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¶ìÏ«¤ò¤Û¤«¤Î¿Í¤¬¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤º¤ë¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤¬¶Ñ°ìÀ¤Î¹â¤¤¹ñ²È¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤¬¤ï¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±öÅÄÀèÀ¸¤Î»ÒµÜ³°Ç¥¿±¤Î·Ð¸³¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤ÎÎ®»º¤Î·Ð¸³¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¶Ñ°ìÀ¤Î¹â¤¤¼Ò²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É½ÌÌÅª¤Ë¶Ñ°ì¤Ë¸«¤¨¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢À¸Êª³ØÅª¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ÊÉÔÊ¿Åù¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò¡Ö¤º¤ë¤¤¡×¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¶ìÏ«¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤½¤Î¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÄË¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤¦ÇØ·Ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÀÑ¶ËÅª³Êº¹À§ÀµÁ¼ÃÖ¡Ë¡×¤Îºß¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í¼ï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤ºÉÔÊ¿Åù¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¿Í¼ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹õ¿Í¤ä¥é¥Æ¥£¡¼¥Î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹½Â¤Åª¤Êº¹ÊÌ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»ñËÜ¼çµÁÂç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï·ÐºÑÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë³Ø¹»¤ä½¬¤¤»ö¤Î¼ïÎà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅ¤Î¼Á¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÆüËÜ¤ÇµÁÌ³¶µ°é¡¢¹ñÌ±³§ÊÝ¸±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Êº¹¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¡¢Ì¤¤À¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê³Êº¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸Êª³ØÅª¤ÊÆÃÀ¤â°ã¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÇò¿Í¤Ï¾®ÇþÊ´¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥°¥ë¥Æ¥ó¤òÄ²Æâ¤Ç½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¥»¥ê¥¢¥Ã¥¯ÉÂ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¼ï¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¹õ¿Í¤Ï³ù¾õÀÖ·ìµåÉÏ·ì¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¼ï¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤¦ÇØ·Ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®³Ø2Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤Î¼ø¶È¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤³¤È
¤½¤ó¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¶áÇ¯¡¢±Ñ¸ì¤ÎEquity¡Ê¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¿¸øÀµ¡Ë¤ÈEquality¡Ê¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¿Ê¿Åù¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Îº¹°Û¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¿Åù¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼¡¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹â¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿ÈÄ¹¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤±¤É¡¢Á´°÷¤ËÆ±¤¸¹â¤µ¤ÎÆ§¤ßÂæ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡ÊÊ¿Åù¡Ë¤Î³µÇ°¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¿ÈÄ¹¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ê¿§¤Î¸«¤¨Êý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¹â¤µ¤ÎÆ§¤ßÂæ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤»Ò¤ÏÊ½¤Î¸þ¤³¤¦¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÈÄ¹¤ÎÄã¤¤»Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÈÄ¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ°ã¤¦¹â¤µ¤ÎÆ§¤ßÂæ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡Ê¸øÀµ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç°ã¤¦¹â¤µ¤ÎÆ§¤ßÂæ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ø¤º¤ë¤¤¡Ù¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê½¤Î¸þ¤³¤¦¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Í´Ö¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ê¤Ë¤«¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¯¥é¥¹Á´ÂÎ¤ÎÀ®¸ù¤Ë繫¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¯¥é¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤³¤ì¤Ï¶µ¼¼Æâ¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¡¢»ä¤ÎÆ±´ü¤Î°å»Õ¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ´´¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ÎÉô½ð¤¬Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¹ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë°Ø»Ò¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤À¤±¤¬ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤°Ø»Ò¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤º¤ë¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åö¿Í¤À¤±¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½õ¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë½÷À¤ÏÁá¤¯µ¢¤ì¤Æ¤º¤ë¤¤¡×¤ÎÇØ·Ê
¤Þ¤¿¡¢¸í²ò¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤³¤³¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤¬¶ÈÌ³¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¥¿¥¹¥¯¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Î²áÄø¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¹©É×¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë½÷À¤ÏÁá¤¯µ¢¤ì¤Æ¤º¤ë¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â°é»ù¤ÏÊì¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éã¿Æ¤âÃ´¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢OECD¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤ÏÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÈÄíÆâ¤Ç²È»ö¤ä°é»ù¤ò5.5ÇÜÂ¿¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÌµ½þÏ«Æ¯¤òÉéÃ´¤¹¤ë½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áá¤¯µ¢¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬ÌÀ³Î¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë½÷À¤ò¡Ö¤º¤ë¤¤¡×¤ÈÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌäÂê»ë¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¶ÈÌ³¤ÎÀÕÇ¤¤¬²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÈÂÎÅª¤ËÇ¥¿±½Ð»º¤È¤¤¤¦Âç°Î¶È¤ò½÷À¤¬Ã´¤¦Ãæ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê²È»ö°é»ù¤ò¤â¤Ã¤ÈÃËÀ¤¬°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¸ÄÊÌ¤Î»ö¾ð¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤à¤·¤í¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ç®¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë»Ä¶È¤¹¤ë¤Î¤¬Ê¿Åù¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤Î°¤¤»Ò¤É¤â¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ç®¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¿Æ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¶ÈÌ³¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¹©É×¤¬É¬Í×¤«¤ò²ñ¼ÒÆâ¤Ç¤â¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡Ö¸øÀµ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊ¿Åù¡×¤ÎÃæ¤ÇÉÔÅù¤Ëµ¡²ñ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â
±öÅÄÀèÀ¸¤¬±þÊç¤µ¤ì¤¿¾©³Ø¶â¤ÎÌÌÀÜ»î¸³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¶»¤¬ÄË¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇÆ±¤¸Æü¤Ë¼õ¤±¤ë¤Î¤¬Ê¿Åù¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÊ¿Åù¡×¤ÎÃæ¤ÇÉÔÅù¤Ëµ¡²ñ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸õÊä¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡Ö¾©³Ø¶â¤ò°ìÈÖ¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸õÊä¼Ô¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÌÌÀÜÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤ÎÃæ¤ËºÇ¹â¤Î¸õÊä¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¾©³Ø¶âºâÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÂ»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸õÊä¼Ô¤Î´õË¾¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡ÊÍ¥Àè½ç°Ì¡Ë¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã±½ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢µ¡²ñ¤ÎÉÔ¶ÑÅù¤ò¤¤¤«¤ËÀ§Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦½¬´·¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï²Ê³Ø¼Ô¤¬¸¦µæÈñ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡»Ç¯°ÊÆâ¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¸¦µæ¼¼¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¡»Ç¯°ÊÆâ¡×¤Î¿Í¤Î¤ß¤¬¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥°¥é¥ó¥È¡Ê½õÀ®¶âÀ©ÅÙ¡Ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÃË½÷¶¦¤Ë»º°éµÙ¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢´ü¸ÂÆâ¤ÎÇ¯¿ô¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¸¦½¤°å½ªÎ»¸åÏ»Ç¯°ÊÆâ¤¬¾ò·ï¤Î¥°¥é¥ó¥È¤Ë½Ð´ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤À¤«¤éº£²ó¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¼¡¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæÈñ¤ÏÌµ»ö¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ç¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤ò¸«¤Æ¡¢Í§¿Í¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»º°éµÙ´ü´Ö¤ò½ü¤¤¤¿Ç¯¿ô¤Ç¿ô¤¨¤Ê¤¤ã¤À¤á¤À¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡Ö½÷À¸ÂÄêºÎÍÑÏÈ¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬»ÒµÜ³°Ç¥¿±¤ò·Ð¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È