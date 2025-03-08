Æü¸þºä46Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡¢ÉñÂæ¡Ö¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡×¡È»ÍÍÕÌò¡É¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö±Ç²è¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡×¤Î½éÆü²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¸Þ¤Ä»Ò¤ËÊ±Áõ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦8Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ëÆ±ÉñÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÉñÂæ¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û´°Á´ºÆ¸½!? ¡É¸Þ¤Ä»Ò¡É¤ò±é¤¸¤ëÆü¸þºä46»Í´üÀ¸¤¿¤Á
¡¡¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Ï¡¢2017Ç¯¡Á2020Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼Ì¡²è¡£À®ÀÓÍ¥½¨¤Ê¤¬¤é¤â²È¤Ë¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿1¿Í¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢¿Ê³Ø¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¸Þ¤Ä»Ò¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ç¤ÏÄ¹½÷¡¦ÃæÌî°ì²Ö¤ò¡¢¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡õÃÝÆâ´õÍèÎ¤¡¢¼¡½÷¡¦ÃæÌîÆóÇµ¤òÀÐÄÍàöµ¨¡õÀ¶¿åÍý±û¡¢»°½÷¡¦ÃæÌî»°¶ê¤òµÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡õÅÏÊÕè½Æà¡¢»Í½÷¡¦ÃæÌî»ÍÍÕ¤òÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡õÊ¿ÈøÈÁ²Æ¡õÆ£Öº²ÌÊâ¡£¸Þ½÷¡¦ÃæÌî¸Þ·î¤òÊ¿²¬³¤·î¡õ»³²¼ÍÕÎ±²Ö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ë¤Ï½éÄ©Àï¤Î»Í´üÀ¸¤¿¤Á¡£½éÆü¤òÁ°¤Ë¾®À¾¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¼«Ê¬°Ê³°¤ò±é¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡»°¶ê¤ò±é¤¸¤ëÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡Ö²Î¤À¤Ã¤¿¤ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¤¬¸«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉñÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ä¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Þ¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¶õµ¤´¶¤À¤Ã¤¿¤êÊ·°Ïµ¤¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀµ¸»»Ê¤Ï¡Ö°ÊÁ°½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´¤¯°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îº³ºÙ¤ÊÆ°¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜÀþ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÁ¤ï¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÉñÂæ¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù
¾å±é»þ´ü¡¦·à¾ì¡§2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¡Á23Æü(Æü)¡¡ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë
¸¶ºî¡§½Õ¾ì¤Í¤®¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥óKC¡×¡Ë
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§»³ºê ÉË
²»³Ú´ÆÆÄ¡§ÆïÀ¥ÂóºÈ
¿¶ÉÕ¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡§ÌîÅÄÍµµ®¡ÊÇßËÀ¡Ë
½Ð±é¡§Æü¸þºä46 »Í´üÀ¸
ÃæÌî°ì²Ö¡§¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡¦ÃÝÆâ´õÍèÎ¤ ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌîÆóÇµ¡§ÀÐÄÍàöµ¨¡¦À¶¿åÍý±û ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌî»°¶ê¡§µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡¦ÅÏÊÕè½Æà ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌî»ÍÍÕ¡§Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡¦Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡¦Æ£Öº²ÌÊâ ¢¨¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌî¸Þ·î¡§Ê¿²¬³¤·î¡¦»³²¼ÍÕÎ±²Ö ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¤Û¤«
¡ÚÉñÂæ¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û´°Á´ºÆ¸½!? ¡É¸Þ¤Ä»Ò¡É¤ò±é¤¸¤ëÆü¸þºä46»Í´üÀ¸¤¿¤Á
¡¡¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Ï¡¢2017Ç¯¡Á2020Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼Ì¡²è¡£À®ÀÓÍ¥½¨¤Ê¤¬¤é¤â²È¤Ë¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿1¿Í¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢¿Ê³Ø¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¸Þ¤Ä»Ò¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ë¤Ï½éÄ©Àï¤Î»Í´üÀ¸¤¿¤Á¡£½éÆü¤òÁ°¤Ë¾®À¾¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¼«Ê¬°Ê³°¤ò±é¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡»°¶ê¤ò±é¤¸¤ëÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡Ö²Î¤À¤Ã¤¿¤ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¤¬¸«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉñÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ä¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Þ¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¶õµ¤´¶¤À¤Ã¤¿¤êÊ·°Ïµ¤¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀµ¸»»Ê¤Ï¡Ö°ÊÁ°½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´¤¯°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îº³ºÙ¤ÊÆ°¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜÀþ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÁ¤ï¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÉñÂæ¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù
¾å±é»þ´ü¡¦·à¾ì¡§2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¡Á23Æü(Æü)¡¡ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë
¸¶ºî¡§½Õ¾ì¤Í¤®¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥óKC¡×¡Ë
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§»³ºê ÉË
²»³Ú´ÆÆÄ¡§ÆïÀ¥ÂóºÈ
¿¶ÉÕ¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡§ÌîÅÄÍµµ®¡ÊÇßËÀ¡Ë
½Ð±é¡§Æü¸þºä46 »Í´üÀ¸
ÃæÌî°ì²Ö¡§¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡¦ÃÝÆâ´õÍèÎ¤ ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌîÆóÇµ¡§ÀÐÄÍàöµ¨¡¦À¶¿åÍý±û ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌî»°¶ê¡§µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡¦ÅÏÊÕè½Æà ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌî»ÍÍÕ¡§Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡¦Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡¦Æ£Öº²ÌÊâ ¢¨¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌî¸Þ·î¡§Ê¿²¬³¤·î¡¦»³²¼ÍÕÎ±²Ö ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¤Û¤«