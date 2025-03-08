¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼À©Äê¤«¤é50Ç¯ ¡ÈÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡É³ÆÅÞ¤ÇµÄÏÀ
¡¡3·î8Æü¤Ï½÷À¤Î¸¢Íø¸þ¾å¤äº¹ÊÌ¤ÎÅ±ÇÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×¤Ç¤¹¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤¬Í¿ÌîÅÞ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡É³ÆÅÞ¤ÇµÄÏÀ
¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç¤Ï¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô
¡ÖÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¼¤Ë½Ð¤¹µ¡²ñ¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤ä¤ì¤Ð³§¤ËÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯¤Î1.6ÇÜ¤Î¤ª¤è¤½800¿Í¡£»²²Ã¼Ô¤é¤Ï¡ÖÄÂ¶â¤Î³Êº¹ÌäÂê¡×¤ä¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ïº£¡¢¹ñ²ñ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµÄÏÀ¤Î°ì¤Ä¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥«¡¼¥É¤â¡£
»²²Ã¼Ô
¡ÖÀ«¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¼ÔÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë³èÆ°¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡¡³ÆÅÞ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½
¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ï¤â¤¦29Ç¯Íè¤Î½ÉÂê¤Ç¤¹¡£1996Ç¯¤ËË¡À©¿³¤ÎÅú¿½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¤Ï½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£µÄ°÷Î©Ë¡¤Ç½°µÄ±¡¤Ç9²ó¡¢»²µÄ±¡¤Ç15²ó¡¢Ì±Ë¡²þÀµ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤¿¤Ê¤¶¤é¤·¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Î¼«Ì±ÅÞ¡£Àè·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¿¹ÔÀþ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢·ÐÃÄÏ¢¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢1996Ç¯¤ÎË¡À©¿³µÄ²ñ¤Î°Æ¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤òÇ§¤á¡¢ÊÌÀ«¤Î¾ì¹ç¤Ï·ëº§»þ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ«¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£²ñ¹ç¤Ç¤Ï½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»áÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤WT¡¡°©Âô°ìÏººÂÄ¹
¡ÖÁªÂòÀ©¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñÊÁ¤ò·ë²ÌÅª¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î·üÇ°¡¢»Ò¤É¤â¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¡¢²æ¡¹À¯¼£²È¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°ÂÄê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
23ºÐ¤Î¿Í
¡Ö¼êÂ³¤¤È¤«¿§¡¹¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢Ì¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤½¤ÎÊ¬¡¢½÷À¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÊÌÀ«¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
20ºÐ¤Î¿Í
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï°ì½ï¤ÎÌ¾»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¡¢»¿À®¡¦È¿ÂÐ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µìÀ«¤òÄÌ¾Î¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ëÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢·ÐÃÄÏ¢¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï½÷ÀÌò°÷¤Î88¡ó¤¬¡ÖµìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÇÉÔÊØ¤µ¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿À©ÅÙ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤Ï¡Ä¡£
¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¤¢¤¹¤Ë¤Ï¡×¡¡°æÅÄÆàÊæÂåÉ½Íý»ö
¡Öº£Ç¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Þ¤¿²¿Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£¹ñ²ñ¤Ç¤¼¤ÒÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¢£¡ÈÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡É³ÆÅÞ¤ÇµÄÏÀ
¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç¤Ï¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô
¡ÖÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¼¤Ë½Ð¤¹µ¡²ñ¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤ä¤ì¤Ð³§¤ËÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯¤Î1.6ÇÜ¤Î¤ª¤è¤½800¿Í¡£»²²Ã¼Ô¤é¤Ï¡ÖÄÂ¶â¤Î³Êº¹ÌäÂê¡×¤ä¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô
¡ÖÀ«¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¼ÔÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë³èÆ°¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡¡³ÆÅÞ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½
¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ï¤â¤¦29Ç¯Íè¤Î½ÉÂê¤Ç¤¹¡£1996Ç¯¤ËË¡À©¿³¤ÎÅú¿½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¤Ï½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£µÄ°÷Î©Ë¡¤Ç½°µÄ±¡¤Ç9²ó¡¢»²µÄ±¡¤Ç15²ó¡¢Ì±Ë¡²þÀµ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤¿¤Ê¤¶¤é¤·¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Î¼«Ì±ÅÞ¡£Àè·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¿¹ÔÀþ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢·ÐÃÄÏ¢¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢1996Ç¯¤ÎË¡À©¿³µÄ²ñ¤Î°Æ¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤òÇ§¤á¡¢ÊÌÀ«¤Î¾ì¹ç¤Ï·ëº§»þ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ«¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£²ñ¹ç¤Ç¤Ï½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»áÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤WT¡¡°©Âô°ìÏººÂÄ¹
¡ÖÁªÂòÀ©¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñÊÁ¤ò·ë²ÌÅª¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î·üÇ°¡¢»Ò¤É¤â¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¡¢²æ¡¹À¯¼£²È¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°ÂÄê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
23ºÐ¤Î¿Í
¡Ö¼êÂ³¤¤È¤«¿§¡¹¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢Ì¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤½¤ÎÊ¬¡¢½÷À¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÊÌÀ«¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
20ºÐ¤Î¿Í
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï°ì½ï¤ÎÌ¾»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¡¢»¿À®¡¦È¿ÂÐ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µìÀ«¤òÄÌ¾Î¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ëÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢·ÐÃÄÏ¢¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï½÷ÀÌò°÷¤Î88¡ó¤¬¡ÖµìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÇÉÔÊØ¤µ¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿À©ÅÙ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤Ï¡Ä¡£
¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¤¢¤¹¤Ë¤Ï¡×¡¡°æÅÄÆàÊæÂåÉ½Íý»ö
¡Öº£Ç¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Þ¤¿²¿Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£¹ñ²ñ¤Ç¤¼¤ÒÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
°ËÅì»Ô,
ºë¶Ì,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
À¸²Ö,
¿À»ö,
¹©¾ì