Éã¤ÏÂçÊªÇÐÍ¥¡¢Êì¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¡Ä29ºÐÇÐÍ¥àÃåÊª»Ñá¶á±Æ¤Ë¾×·â¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¼êÄÍÍýÈþ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼êÄÍÆüÆî¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¤«¤éÃæÌÜ¹õ¥¥ó¥±¥í¥·¥¢¥¿¡¼(ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è)¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¡Ö°¦Îùµ¡×¤ò´Ñ·à¤·¤¿ÍýÈþ¤Ï¡Ö¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀãÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¤¨¤Þ¤ª¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÉñÂæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ²èÁü¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£½÷Í¥¤Î¤¨¤Þ¤ª¤æ¤¦¤ÈÆüÆî¿Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÃåÊª°áÁõ¤ÎÆüÆî¿Í¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüÆî¿Í·¯¡¢Àé°¬³Ú¤Þ¤Ç¡¢ÊÑ²½½ÐÍè¤ë»ö¡¢¿Ê²½½ÐÍè¤ë»ö¡¢µÛ¼ý½ÐÍè¤ë»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªµ¤Ä¥¤ê¤ä¤¹¡ª¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍýÈþ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¨¤Þ¤ª¤¬¡Ö¤´´Ñ·à¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡Æü¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüÆî¿Í¤¯¤ó¡ª»ä¤â¿Æ¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹£÷£÷£÷¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡¢ÆüÆî¿Í¤¬¡Ö¤´´Ñ·à&¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤Ä¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÀé°¬³Ú¤Ë ¤É¤ó¤Ê¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃåÊª»Ñ¤ÎÆüÆî¿Í¤µ¤ó¡¡Î®ÀÐ¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ªÁÇÅ¨¤ÊÉñÂæ»Ñ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍýÈþ¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤È1990Ç¯¤Ë·ëº§¡£95Ç¯¤ËÂ©»Ò¤ÎÆüÆî¿Í¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢97Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£