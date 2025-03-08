¿Æ¹§¹Ô¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡¼Â²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤¿¤éÂ£Í¿ÀÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¡¡ÀÇÉéÃ´¤ò²óÈò¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡©¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
³ô¼°Åê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤·¤ÆÂç¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¶âÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÎ¾¿Æ¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËÉÔ¼«Í³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯½»¤ß´·¤ì¤¿¼Â²È¤Î¿å²ó¤ê¤¬Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½»Âð¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÃæ¤Î¼Ì¿¿¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ï¤É¤³¡©¡×¢ª¡Ö5ÉÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤éÅ·ºÍ¤«¤â¡ª¡×ÂçÇú¾Ð¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹
A¤µ¤ó¤¬Î¾¿Æ¤Ë¼Â²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¶È¼Ô¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò°ÍÍê¤·¡¢¹©»ö¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿å²ó¤ê¤Î²þ½¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢Î¾¿Æ¤¬¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë½»´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹©»öÈñÍÑ¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¹â³Û¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Ïí´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á´³Û¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤Î¸ýºÂ¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¹©»ö¤Î½àÈ÷¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¹©»ö³«»ÏÄ¾Á°¡¢A¤µ¤ó¤¬¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÏÃ¤òÍ§¿Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¿Æ¤Ø¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤ÏÂ£Í¿¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ§¿Í¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿Æ¹§¹Ô¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÀÇ¶âÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËØ³Á³¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤ò»Ò¤É¤â¤¬½Ð¤·¤Æ¤âÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½©ÅÄ²ñ·×»öÌ³½ê¤Î½©ÅÄ±Ñºö¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼»Ò¤É¤â¤¬¼Â²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤ò½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«
¼Â²È¤ÎÌ¾µÁ¤¬¿ÆÌ¾µÁ¤Î¤Þ¤Þ»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤òÉéÃ´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤Ï»Ò¤«¤é¿Æ¤Ø¤ÎÂ£Í¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤¬500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç´ðÁÃ¹µ½ü³Û110Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û390Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÀÇÎ¨¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤Ï¡¢²ÝÀÇ²Á³Ê¤¬200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨400Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÇÎ¨¤Ï20%¡¢¹µ½ü³Û¤Ï25Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÝÀÇ²Á³Ê390Ëü±ß¤ËÀÇÎ¨20%¤ò¤«¤±¤ë¤È78Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¹µ½ü³Û¤Î25Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤¬ºÇ½ªÅª¤ÊÂ£Í¿ÀÇ³Û¤Ç¤¹¡£°Ê¾å¤Î·×»»¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÂ£Í¿ÀÇ³Û¤Ï53Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¼Â²È¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Â£Í¿ÀÇ¤òÈò¤±¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
¤¤¤¯¤Ä¤«ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â²È¤ÎÌ¾µÁ¤ò¿Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¼Â²È¤ò»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤Ï¼«¸Ê¤Î½êÍÊª¤Ø¤Î»Ù½Ð¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ¤«¤é»Ò¤ØÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¡Ê½êÆÀÀÇ+½»Ì±ÀÇ¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â²È¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬Äã¤±¤ì¤ÐÀÇÉéÃ´¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢É¾²Á³Û¤¬200Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¤è¤ê¤âÇäµÑ¤ÎÊý¤¬ÆÀ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Â£Í¿¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢É¾²Á³Û¤¬400Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤é¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü110Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿²ÝÀÇ²Á³Ê¤¬290Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï33Ëü±ß¡ÊÀÇÎ¨15%¡¢¹µ½ü³Û10Ëü±ß¡Ë¤ÇºÑ¤ß¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤ÎÂ£Í¿¤è¤êÀÇÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÀÇÉéÃ´Áí³Û¤Î»»Äê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÇäµÑ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼Â²È¤Î¼èÆÀ¡¦¾ùÅÏÈñÍÑ¤ä¾ùÅÏ½êÆÀÀÇÎ¨¤ò¡¢¤Þ¤¿ÇäµÑ»þ¡¦Â£Í¿»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¡¦ÉÔÆ°»º¼èÆÀÀÇ¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿Ê¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿Æ¹§¹Ô¤Îµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤ÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡½©ÅÄ±Ñºö¡Ê¤¢¤¤¿¡¦¤¨¤¤¤µ¤¯¡Ë¡¿ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¡¡ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤Ë¤Æ³«¶È¡£ÀÇÍý»Î¤È¤·¤Æ¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¶ÐÌ³»þ¤â´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤«¤é¾å¾ì´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÀÇÌ³¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤È¤·¤Æ¡¢Á°¿¦¤Î´ÆººË¡¿Í¶ÐÌ³»þ¤Ë¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î¤Û¤«¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÅù¤ÎÈó±ÄÍøË¡¿ÍÅù¤Î²ñ·×´Æºº¶ÈÌ³¤Ë¤â½¾»ö¡£2021Ç¯¤Ë½©ÅÄ²ñ·×»öÌ³½ê¤ò³«½ê¡£¸½ºß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÀÇÌ³¡¦²ñ·×¡¦´Æºº¤ÎÌÌ¤«¤éÉý¹¤¯¶ÈÌ³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë