²¬»³¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬ÄÅ»³»Ô¤Ç¡Ö°û¿©Å¹³«¶È½Î¡×¥¹¥¿ー¥È¡¡Ìó1Ç¯´Ö¥Æ¥¹¥ÈÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤··Ð±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ö¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ç¡¢°û¿©Å¹³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢²¬»³¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¼çºÅ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬»³¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬ÄÅ»³»Ô¤Ç¡Ö°û¿©Å¹³«¶È½Î¡×¥¹¥¿ー¥È¡¡Ìó1Ç¯´Ö¥Æ¥¹¥ÈÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤··Ð±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ö¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö°û¿©Å¹³«¶È½Î¡×¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡Ê8Æü¡Ë¤«¤éÄÅ»³»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ò»Ù±ç¤·ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢»ö¶È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿Ô¢ÊÆÍµ´î¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÅ»³»Ô¤ÎÂ¿ÌÜÅª»ÜÀß¥×¥é¥Ã¥È¥Ýー¥È¤Ç·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó1Ç¯´Ö¥Æ¥¹¥ÈÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤··Ð±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ö¶È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿Ô¢ÊÆÍµ´î¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¡×
¡Ê²¬»³¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡³áÃ«Âó»ËÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë
¡ÖÄÅ»³¡¢¸©ËÌ¤ÎÃÏ¤¬¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ²½¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×
²¬»³¸©ËÌ¤Ç¤È¤ì¤¿ÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¥¹¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ïº£·î¡Ê£³·î¡Ë22Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£