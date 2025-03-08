¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¼¯Åç4Ï¢¾¡¡ª Çð¤Ï°ì»þµÍ¤á´ó¤ë¤âº£µ¨½é¹õÀ±¤Ç3Ï¢¾¡Æ¨¤¹¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè5Àá¡Û
8Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ëvs¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¼¯Åç¤¬3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢3¾¡1Ê¬¤±¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄÇð¡£Á°Àá¤ÏÁ°È¾¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£Àá¤Ï±ºÏÂÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¿ù²¬ÂçÚö¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÅÄÃæÈ»¿Í¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¼¯Åç¤â³«ËëÀï¤³¤½Íî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¹¥È¯¿Ê¡£FCÅìµþ¤ò2-0¤Ç²¼¤·¤Æ3Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£4Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦º£Àá¤Ï¼Æºê³Ù¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½øÈ×¤«¤é¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¼¯Åç¡£°ìÊý¤ÎÇð¤Ï³ÀÅÄÍµÚö¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÁáÀîÍ§´ð¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
Çð¤¬¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¡£Çð¤Ï25Ê¬¡¢¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤¬º¸¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢·§ºä¸÷´õ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¥ß¥É¥ë¡£º¸²¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤È1Ê¬¸å¡¢¼¯Åç¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤Îº¸Â¥¯¥í¥¹¤Ï°ìÅÙ¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢½¦¤¤Ä¾¤¹¤Èº£ÅÙ¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤·¤¿°ÂÀ¾¹¬µ±¤¬¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤Ë¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£
Áá¤á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤Çð¤À¤¬¡¢¼¯Åç¤Î·ø¤¤¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¡£¤¹¤ë¤È34Ê¬¡¢¼¯Åç¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¼êÁ°¤ÇÆÀ¤¿FK¤«¤éÈõ¸ýÍºÂÀ¤¬Ä¾ÀÜÁÀ¤¦¡£¥´¡¼¥ëº¸¾å¤ËÈô¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤òÂª¤¨¤Ê¤¤¡£
Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢Çð¤ÏÌÚ²¼¹¯²ð¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò³ÀÅÄ¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼ý¤á¤ë¤â¡¢È¿Å¾¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï´ØÀî°êËü¤¬ÁË»ß¡£¼¯Åç¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
Çð¤ÏÌÚ²¼¤òºÙÃ«¿¿Âç¤ËÂå¤¨¤Æ¸åÈ¾¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¤Î¤Ï¼¯Åç¡£50Ê¬¡¢¾¾Â¼¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡£±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£
¥Û¡¼¥à¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÇð¤À¤¬¡¢57Ê¬¤ËÈ¿·â¡£¸¶ÅÄÏË¤Î¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é³ÀÅÄ¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¡£±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤«¤éµ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢DF¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
Ä¾¸å¤Ë¤ÏÅÏ°æÍý¸Ê¡¢¥¸¥¨¥´¤ÎÅêÆþ¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦Çð¡£µÕÅ¾¥à¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¼¯Åç¤Ï¡¢¼Æºê¤ò²¼¤²¤ÆÃÎÇ°·Ä¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
¤¹¤ë¤È62Ê¬¡¢¼¯Åç¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Ø¡£¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¾®Åçµü²ð¤ÎÏÆ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬4ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¤¬¡¢³ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¡¼¥È¤·¤¤ì¤º¡£Çð¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤Ê¤«¡¢76Ê¬¤Ë¤Ïº¸CK¤«¤éÎëÌÚ¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤â¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤Ë³°¤ì¤ë¡£
¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤¤Çð¡£82Ê¬¤Ë¤ÏºÙÃ«¡¢µ×ÊÝ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢GKÁáÀî¤¬Ï¢Â³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ÇÎ¿¤°¡£
¼¯Åç¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é6Ê¬¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ø¡£·ë¶ÉÇð¤ÏºÇ¸å¤ÎFK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â³è¤«¤»¤º»î¹ç½ªÎ»¡£4Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¼¯Åç¤¬»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿Çð¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é¹õÀ±¤ÇÏ¢¾¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Çð¥ì¥¤¥½¥ë 1-3 ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¡ÚÇð¡Û
µ×ÊÝÆ£¼¡Ïº(¸å12)
¡Ú¼¯Åç¡Û
¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é(Á°26¡¢¸å5¡¢¸å17)
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢3¾¡1Ê¬¤±¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄÇð¡£Á°Àá¤ÏÁ°È¾¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£Àá¤Ï±ºÏÂÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¿ù²¬ÂçÚö¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÅÄÃæÈ»¿Í¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¼¯Åç¤â³«ËëÀï¤³¤½Íî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¹¥È¯¿Ê¡£FCÅìµþ¤ò2-0¤Ç²¼¤·¤Æ3Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£4Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦º£Àá¤Ï¼Æºê³Ù¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Çð¤¬¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¡£Çð¤Ï25Ê¬¡¢¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤¬º¸¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢·§ºä¸÷´õ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¥ß¥É¥ë¡£º¸²¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤È1Ê¬¸å¡¢¼¯Åç¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤Îº¸Â¥¯¥í¥¹¤Ï°ìÅÙ¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢½¦¤¤Ä¾¤¹¤Èº£ÅÙ¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤·¤¿°ÂÀ¾¹¬µ±¤¬¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤Ë¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£
Áá¤á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤Çð¤À¤¬¡¢¼¯Åç¤Î·ø¤¤¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¡£¤¹¤ë¤È34Ê¬¡¢¼¯Åç¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¼êÁ°¤ÇÆÀ¤¿FK¤«¤éÈõ¸ýÍºÂÀ¤¬Ä¾ÀÜÁÀ¤¦¡£¥´¡¼¥ëº¸¾å¤ËÈô¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤òÂª¤¨¤Ê¤¤¡£
Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢Çð¤ÏÌÚ²¼¹¯²ð¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò³ÀÅÄ¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼ý¤á¤ë¤â¡¢È¿Å¾¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï´ØÀî°êËü¤¬ÁË»ß¡£¼¯Åç¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
Çð¤ÏÌÚ²¼¤òºÙÃ«¿¿Âç¤ËÂå¤¨¤Æ¸åÈ¾¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¤Î¤Ï¼¯Åç¡£50Ê¬¡¢¾¾Â¼¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡£±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£
¥Û¡¼¥à¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÇð¤À¤¬¡¢57Ê¬¤ËÈ¿·â¡£¸¶ÅÄÏË¤Î¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é³ÀÅÄ¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¡£±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤«¤éµ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢DF¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
Ä¾¸å¤Ë¤ÏÅÏ°æÍý¸Ê¡¢¥¸¥¨¥´¤ÎÅêÆþ¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦Çð¡£µÕÅ¾¥à¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¼¯Åç¤Ï¡¢¼Æºê¤ò²¼¤²¤ÆÃÎÇ°·Ä¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
¤¹¤ë¤È62Ê¬¡¢¼¯Åç¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Ø¡£¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¾®Åçµü²ð¤ÎÏÆ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬4ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¤¬¡¢³ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¡¼¥È¤·¤¤ì¤º¡£Çð¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤Ê¤«¡¢76Ê¬¤Ë¤Ïº¸CK¤«¤éÎëÌÚ¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤â¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤Ë³°¤ì¤ë¡£
¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤¤Çð¡£82Ê¬¤Ë¤ÏºÙÃ«¡¢µ×ÊÝ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢GKÁáÀî¤¬Ï¢Â³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ÇÎ¿¤°¡£
¼¯Åç¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é6Ê¬¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ø¡£·ë¶ÉÇð¤ÏºÇ¸å¤ÎFK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â³è¤«¤»¤º»î¹ç½ªÎ»¡£4Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¼¯Åç¤¬»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿Çð¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é¹õÀ±¤ÇÏ¢¾¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Çð¥ì¥¤¥½¥ë 1-3 ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¡ÚÇð¡Û
µ×ÊÝÆ£¼¡Ïº(¸å12)
¡Ú¼¯Åç¡Û
¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é(Á°26¡¢¸å5¡¢¸å17)
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é