¡Ú²¦¾ÀïÂè5¶É¡ÛÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¤¬50¼êÌÜÉõ¤¸¤ë¡¡2ÆüÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê22¡Ë¡á7´§¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë7ÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É¤Ï8Æü¡¢ºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¤Î¡Öµì½ÂÂôÅ¡¡ØÃæ¤Î²È¡Ê¤Ê¤«¤ó¤Á¡Ë¡Ù¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸á¸å6»þ5Ê¬¤ËÆ£°æ²¦¾¤¬50¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¡¢1ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ54Ê¬¡¢Éõ¤¸¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿±ÊÀ¥¤¬49¼êÌÜ¤Ë¢¥6È¬¶â´ó¤ÈÃå¼ê¡£»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤¿Æ£°æ²¦¾¤Ï¡¢¸á¸å6»þ¤ËÎ©²ñ¿Í¤ÎÆ£°æÌÔ¶åÃÊ¡Ê54¡Ë¤¬Äê¹ï¤ò¹ð¤²¤Æ¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯È×ÌÌ¤ò¤Ë¤é¤ßÂ³¤±¤ë¡£¤½¤Î5Ê¬¸å¡¢Æ£°æ²¦¾¤ÏÉõ¤¸¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Àè¼ê±ÊÀ¥¡¢¸å¼êÆ£°æ²¦¾¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè5¶É¡£Æ£°æ²¦¾¤¬2¼êÌÜ¤Ë»Ø¤·¤¿¢¤3»ÍÊâ¤Ï¡¢¥×¥íÆþ¤ê°ÊÍè¸å¼êÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ø¼°Àï258¶ÉÌÜ¤Ë½é¤á¤Æ»Ø¤·¤¿°ì¼ê¡£¿¼¤¤¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±ÊÀ¥¤ÏÍ½ÄêÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¸áÁ°¤Ï»ý¤Á»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤¿¡£Æ£°æ¶åÃÊ¤Ï¡Ö¡ÊÆ£°æ²¦¾¤Î¡Ë´çÌÚ¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿ºîÀï¡£µ¤¹ç¤Î¢¤3»ÍÊâ¤¬ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³Ñ¸ò´¹¤«¤é¸ß¤¤¤ËÈ×¾å¤ËÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿³Ñ¤ò¡¢Æ£°æ²¦¾¤Ï40¼êÌÜ¤Ë¢¤5»°³Ñ¤È°ú¤¤¤Æ»ýµ×ÀïÌÏÍÍ¤Ë¡£¶ðÁÈ¤ß¹çÀï¤È¤Ê¤ì¤Ð¸å¼ê¤ÎÊý¤¬È¯Å¸À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±ÊÀ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¹¶¤á¤Î»å¸ý¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£41¼êÌÜ¢¥7¼··Ë¤ÈÄ·¤Í¡¢4Ï»¤Î³Ñ¤òÃæ¿´¤ËÆ£°æ²¦¾¿Ø¤Î±¦ÊÕ¤ò¤³¤¸³«¤±¤ëÊý¿Ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬Æ£°æ¶åÃÊ¤Ï¡Ö±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î²¦Æ¬¤«¤éÆ°¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È·üÇ°¡£¹¶¤á¤Î·Á¤òºî¤ê¤¿¤¤±ÊÀ¥¤È¡¢»ýµ×Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤Æ£°æ²¦¾¤Î¼çÄ¥¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤¬2ÆüÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£