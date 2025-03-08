¸¶È¯»ö¸Î¤Î¶µ·±¡¢Ê¡Åç¤«¤éÊ¡°æ¤Ø¡¡²°ÆâÂàÈò¤Î½ÅÍ×ÀÁÊ¤¨
¡¡ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤È¡¢¸¶È¯»ö¸Î»þ¤Î²°ÆâÂàÈò¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬8Æü¡¢Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ê¡Åç¸©Î©°åÂç¤ÎÄÚÁÒÀµ¼£¶µ¼ø¤¬¹Ö±é¤·¤¿¡£¡ÖÊ¡Åç¤Ç¤Ï±óÊýÈòÆñ¤Ç¼º¤ï¤ì¤ëÌ¿¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ö²°ÆâÂàÈò¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¸¶»ÒÎÏËÉºÒ¾åÂçÀÚ¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Ê¡Åç»ö¸Î¸å¡¢Ê¡°æ¸©¤Ç¤ÏÁ´¹ñºÇÂ¿¤Î¸¶È¯7´ð¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½»Ì±¤ä¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Ê¤ÉÌó100¿Í¤¬¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£ÄÚÁÒ»á¤Ï»ö¸ÎÄ¾¸å¤ËÈïºÒÃÏ¤Ë°åÎÅÉÊ¤ÎÎ®Æþ¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢²ð¸î»ÜÀß¤«¤éÍ×»Ù±ç¼Ô¤ÎÈòÆñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£