Æü¸þºä46¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤¬MLB¤ËÀøÆþ¼èºà¡ª ～¥¥ã¥ó¥×¥Áー¥à¥¹¥È¥¢ÊÔ～
Ëè½µ ÅÚÍËÆü 22:30～¥¹¥Ýー¥Ä ¥ê¥¢¥é¥¤¥Ö~SPORTS Real&Live¤ÎMC¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¸þºä46¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¤¬Åìµþ¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë£²¥Áー¥à¤ËÀøÆþ¼èºà¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÈÖ³°ÊÔ¤Ç¤¢¤ê¥Æ¥ì¥ÓÌ¤¸ø³«¤ÎYouTube¸ÂÄêÇÛ¿®¡£
¥¥ã¥ó¥×¥Áー¥à¥¹¥È¥¢ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ëº´¡¹ÌÚµ×ÈþÂç¶½Ê³¡ª
¡ã¥¹¥Ýー¥Ä ¥ê¥¢¥é¥¤¥Ö～SPORTS Real¡õLive～¡ä
"¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¤½¤Î»î¹ç¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¡ÖReal¡×¤òÅÁ¤¨¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¡ÖLive¡×¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÈÖÁÈ"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ìîµå¡¦¥µ¥Ã¥«ー¡¦¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤Ê¤É¤òÆÈ¼«ÌÜÀþ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó
Ëè½µ·îÍË～ÌÚÍË Ìë11»þ55Ê¬¡¿¶âÍË Ìë11»þ58Ê¬¡¿ÅÚÍË Ìë10»þ30Ê¬¡¿ÆüÍË Ìë10»þ54Ê¬
¢£BS¥Æ¥ìÅì
Ëè½µÅÚÍË ¿¼Ìë1»þ¡¿ÆüÍË ¿¼Ìë1»þ35Ê¬