£¸£°ºÐ¿ù¤µ¤Þ¡ÖÃ¦¤¤¤À¤éµÕ»°³Ñ·Á¤ÎÂÎ¡×¡Ä±Ç²è¡Ö¿ÆóÂ¡×ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÇï¼êÍá¤Ó¤ë
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ùÎÉÂÀÏº¤¬£¸Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡¢¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¿ÆóÂ¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÅª¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£À¼Í¥¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢Ìó£¶£°Ç¯¤ËµÚ¤Ö·ÝÇ½À¸³è¤Ç¤â½é¤á¤Æ¡£¤·¤«¤â±ÇÁü¤òÁ´¤¯¸«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç²»À¼¤òÏ¿²»¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡ÖÀ¼¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¾ôÅÚ¿¿½¡¤Î³«ÁÄ¡¦¿ÆóÂ¤¬£¸ºÐ¤ÇÎ¾¿Æ¤ò¼º¤¤¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò½ä¤Ã¤Æ¶ìÇº¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¿ù¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤¬ÈÑÇº¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¿ÀÍÍ¡£¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¿Í´Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö¤À¤«¤é»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¹¬¤»¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢»à¤ó¤À¸å¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡·ºÌ³½ê°ÖÌä¤äÈïºÒÃÏË¬Ìä¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£¸£°ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¼÷Ì¿¤Ï£±£µ£°ºÐ¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸½À¤¤Ç¤Î³èÌö¤Ë°ÕÍßÅª¡£¡Ö¶Ú¥È¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ã¦¤¤¤À¤é¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊµÕ»°³Ñ·Á¤ÎÂÎ¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤È¤Ë¤«¤¯·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢Çï¼ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£