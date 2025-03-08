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Perceived costs and benefits of companion dog keeping based on a convenience sample of dog owners | Scientific Reports
Why You Shouldn¡Çt Get a Dog: Researchers Reveal Surprising Truth About Dog Ownership
https://scitechdaily.com/why-you-shouldnt-get-a-dog-researchers-reveal-surprising-truth-about-dog-ownership/
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Dogs and Us: Understanding the pros and cons of dog ownership
https://tally.so/r/nPXKPb